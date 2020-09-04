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04.09.2020 22:29
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На Невском столкнулись три машины. Видеозапись определила зачинщика

Проездом на запрещающий сигнал светофора «Мерседес» устроил тройную аварию в центре Петербурга. На помощь полиции пришла камера наблюдения.

Машины столкнулись днем 4 сентября на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы. «Мерседесу» давно горел красный, свидетельствует видеозапись. Водитель рискнул проскочить и прогадал. Его зажали в «коробочку».

«Фонтанка.ру»

В аварии пострадал сотрудник педагогического университета имени Герцена. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Он управлял белым «Рено», въехавшим в «Мерседес».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

BSB888
Обязательно надо изменить наказание за проезд на красный! 1000₽ в наше время это прямое поощрение нарушать. Штраф должен быть 5000₽ и за три протокола в году-лишение прав на полгода. Вот тогда начнут возможно думать.
260650801
Да там и у белого ума немного. Хоть он и на зеленый поехал, вполне мог видеть как мерс несется... Мог бы и притормозить, если машину жалко.
Zloi_prohozhiy
Нед0умок за рулем Мерседеса с бородой поди?
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