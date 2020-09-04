На Невском столкнулись три машины. Видеозапись определила зачинщика
Проездом на запрещающий сигнал светофора «Мерседес» устроил тройную аварию в центре Петербурга. На помощь полиции пришла камера наблюдения.
Машины столкнулись днем 4 сентября на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы. «Мерседесу» давно горел красный, свидетельствует видеозапись. Водитель рискнул проскочить и прогадал. Его зажали в «коробочку».
«Фонтанка.ру»
В аварии пострадал сотрудник педагогического университета имени Герцена. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Он управлял белым «Рено», въехавшим в «Мерседес».