«В текущей ситуации наш концерт будет неуместен». «Би-2» во второй раз отменили шоу в Минске
Группа «Би-2» объявила о переносе своего концерта, который должен был состояться 12 сентября в Минске. Соответствующее сообщение опубликовано 4 сентября на странице организаторов во «ВКонтакте».
«Мы с огромным волнением наблюдаем за происходящими в стране событиями с самого их начала — и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен. Многие собиравшиеся на наше выступление поклонники также просят о переносе, поскольку в нынешних условиях не готовы его посетить. Ситуация в Беларуси действительно не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей», — говорится в сообщении.
Концерт переносится на 12 июня 2021 года, все билеты будут действительны на новую дату, пообещали организаторы. «Берегите себя, всё лучшее впереди!» — подытожили они.
Концерт «Би-2» переносится уже во второй раз — изначально его планировали провести 6 июня, однако отменили из-за коронавируса.
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