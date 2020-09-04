Группа «Би-2» объявила о переносе своего концерта, который должен был состояться 12 сентября в Минске. Соответствующее сообщение опубликовано 4 сентября на странице организаторов во «ВКонтакте».



«Мы с огромным волнением наблюдаем за происходящими в стране событиями с самого их начала — и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен. Многие собиравшиеся на наше выступление поклонники также просят о переносе, поскольку в нынешних условиях не готовы его посетить. Ситуация в Беларуси действительно не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей», — говорится в сообщении.