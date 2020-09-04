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04.09.2020 18:24
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«В текущей ситуации наш концерт будет неуместен». «Би-2» во второй раз отменили шоу в Минске

Группа «Би-2» объявила о переносе своего концерта, который должен был состояться 12 сентября в Минске. Соответствующее сообщение опубликовано 4 сентября на странице организаторов во «ВКонтакте».

«Мы с огромным волнением наблюдаем за происходящими в стране событиями с самого их начала — и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен. Многие собиравшиеся на наше выступление поклонники также просят о переносе, поскольку в нынешних условиях не готовы его посетить. Ситуация в Беларуси действительно не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей», — говорится в сообщении.

Концерт переносится на 12 июня 2021 года, все билеты будут действительны на новую дату, пообещали организаторы. «Берегите себя, всё лучшее впереди!» — подытожили они.

Концерт «Би-2» переносится уже во второй раз — изначально его планировали провести 6 июня, однако отменили из-за коронавируса.

В Белоруссии с 9 августа, дня президентских выборов, продолжаются протесты против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков.

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