В Белоруссии суд назначил по трое суток ареста журналистам, которые освещали акцию протеста студентов
Шестерым журналистам, задержанным во время освещения студенческой акции протеста в День знаний, назначили по трое суток ареста. Такое решение принял суд Октябрьского района Минска, сообщает 4 сентября белорусское издание Onliner.
Виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии признали корреспондентов tut.by Алексея Судникова и Надежду Калинину, журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого, Никиту Недоверкова и Марию Элешевич, а также сотрудника «БелаПАН» Андрея Шавлюга. С учетом уже проведенного в РОВД и ИВС времени они выходят на свободу уже сегодня.
На выходе из печально знаменитого изолятора на Окрестина в Минске их встречают те, кто сопереживал им с момента задержания.
Журналисты https://t.co/SAPdczGoiG Алексей Судников и Надежда Калинина вышли из ИВС на Окрестина. pic.twitter.com/5T92mioTty— TUT.BY (@tutby) September 4, 2020
Задержания работников СМИ стали поводом для новых акций протеста, которые продолжаются в Белоруссии почти месяц. Очередные прошли накануне.