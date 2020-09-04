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04.09.2020 17:21
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В Белоруссии суд назначил по трое суток ареста журналистам, которые освещали акцию протеста студентов

Шестерым журналистам, задержанным во время освещения студенческой акции протеста в День знаний, назначили по трое суток ареста. Такое решение принял суд Октябрьского района Минска, сообщает 4 сентября белорусское издание Onliner.

Виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии признали корреспондентов tut.by Алексея Судникова и Надежду Калинину, журналистов «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого, Никиту Недоверкова и Марию Элешевич, а также сотрудника «БелаПАН» Андрея Шавлюга. С учетом уже проведенного в РОВД и ИВС времени они выходят на свободу уже сегодня.

На выходе из печально знаменитого изолятора на Окрестина в Минске их встречают те, кто сопереживал им с момента задержания.

Задержания работников СМИ стали поводом для новых акций протеста, которые продолжаются в Белоруссии почти месяц. Очередные прошли накануне.

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