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04.09.2020 17:05
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К Крыму со стороны Украины приблизились ядерные бомбардировщики США

Два американских ядерных бомбардировщика приблизились к Крыму со стороны Украины, пишет 4 сентября РИА Новости со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.

Стратегические бомбардировщики ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, способные перевозить ядерные боеприпасы, вылетели с базы Фэйрфорд Королевских военно-воздушных сил Великобритании, пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, а затем приблизились к Крыму на расстояние 25 километров со стороны Украины. Через 45 минут самолеты развернулись и отправились на аэродром базирования.

Одновременно с этим, по данным портала, вдоль Черноморского побережья России пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.

Накануне попытку вторжения в границы России пресек российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Он перехватил норвежский патрульный самолет, который направлялся со стороны Баренцева моря.

31 августа российский истребитель Су-27 перехватил сразу четыре самолета НАТО над Балтийским морем с тем же результатом, из-за чего 1 сентября российского посла вызвали в МИД Дании. В Минобороны уверяли, что действовали в рамках международных правил.

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Комментарии (12)

OldObyvatel
В советское время тоже ядерными пиписками мерялись коммунисты с империалистами.
Кончилось плачевно. Для коммунистов.
Так соблазнительно на грабли наступить. Вдруг не сработает.
Обидно, конечно, что мир не признает за своих воров-чекистов.
А почему? Все у них как на западе: деньги, недвижимость, котлы, бабы, костюмчики, джеты...
Но дух портяночный неистребим, шибает, что твоя кислая капуста из бочки...
Конь в Пальто
Зачем аообще за ними гоняться, залетели на нашу территорию, сбивайте. И все пару сбили, боььше летать не будут.
USSR_forever
Если они за теми, кто хочет добровольно свалить, то я первыйв очереди
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