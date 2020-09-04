К Крыму со стороны Украины приблизились ядерные бомбардировщики США
Два американских ядерных бомбардировщика приблизились к Крыму со стороны Украины, пишет 4 сентября РИА Новости со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.
Стратегические бомбардировщики ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, способные перевозить ядерные боеприпасы, вылетели с базы Фэйрфорд Королевских военно-воздушных сил Великобритании, пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, а затем приблизились к Крыму на расстояние 25 километров со стороны Украины. Через 45 минут самолеты развернулись и отправились на аэродром базирования.
Одновременно с этим, по данным портала, вдоль Черноморского побережья России пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.
Накануне попытку вторжения в границы России пресек российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Он перехватил норвежский патрульный самолет, который направлялся со стороны Баренцева моря.
31 августа российский истребитель Су-27 перехватил сразу четыре самолета НАТО над Балтийским морем с тем же результатом, из-за чего 1 сентября российского посла вызвали в МИД Дании. В Минобороны уверяли, что действовали в рамках международных правил.