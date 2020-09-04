Смольный расширит меры коронавирусной поддержки. Упрощенный режим для летних кафе продлят на 2021 год, льготы по аренде «отвяжут» от ОКВЭД

Смольный финализирует работу над третьим пакетом мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил в ходе онлайн-совещания с бизнесом 4 сентября заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.



По его словам, в пакет войдет анонсированный ранее мораторий на индексацию налога на имущество и кадастровую переоценку объектов недвижимости. Также чиновники обсуждают продление упрощенного режима для летних кафе на 2021 год. Хотя, по словам Ситова, в Смольный поступило около сотни жалоб от жителей на нарушения правил размещения. В частности, мало кто убирает уличную мебель на ночь, хотя это было одним из основных требований. В комитете имущественных отношений считают, что упрощенный порядок нужно доработать. Поскольку зачастую бизнес ставит столики без всяких согласований.

