Смольный расширит меры коронавирусной поддержки. Упрощенный режим для летних кафе продлят на 2021 год, льготы по аренде «отвяжут» от ОКВЭД
Смольный финализирует работу над третьим пакетом мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил в ходе онлайн-совещания с бизнесом 4 сентября заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
По его словам, в пакет войдет анонсированный ранее мораторий на индексацию налога на имущество и кадастровую переоценку объектов недвижимости. Также чиновники обсуждают продление упрощенного режима для летних кафе на 2021 год. Хотя, по словам Ситова, в Смольный поступило около сотни жалоб от жителей на нарушения правил размещения. В частности, мало кто убирает уличную мебель на ночь, хотя это было одним из основных требований. В комитете имущественных отношений считают, что упрощенный порядок нужно доработать. Поскольку зачастую бизнес ставит столики без всяких согласований.
Еще одной мерой может стать расширение перечня получателей льгот по аренде городского имущества. Один из вариантов — отказаться от привязки к ОКВЭД для выделения помощи. КИО обратился в комитет по финансам для оценки выпадающих доходов от этой меры.
Ранее КИО отчитался, что общая сумма предоставленных льгот по аренде оказалась почти в 7 раз меньше, чем зарезервированный Смольным размер выпадающих доходов. Половина обратившихся получили отказы. Упрощенным порядком размещения летних кафе тоже смогли воспользоваться не все желающие. Смольный выдал 849 разрешений, но отклонил 975 заявок.
Еще одной мерой поддержки может быть корректировка федерального законодательства, которая позволит предприятиям общепита получать льготные кредиты. Сейчас ограничением является наличие у них алкогольной лицензии. Проект изменений сейчас находятся в Минюсте, поправки могут быть приняты в сентябре, отметил Александр Ситов.