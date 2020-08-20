Принцип «не навреди». Ради бизнеса Смольный откажется от повышения налога на имущество

В Петербурге обсуждают увеличение закупок у малых предприятий и продление льгот на аренду городского имущества. Но большинство просьб предпринимателей чиновники пока считают невыполнимыми.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Оценив состояние городской экономики, власти Северной столицы вернулись к дискуссиям о том, как форсировать ее восстановление. Как сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, Смольный готовит «третий пакет» мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений. По его словам, сейчас документ проходит согласование и может быть представлен в сентябре.

О начале работы над «третьим пакетом» в городском правительстве сообщали в середине июня. Но его контуры оставались довольно размытыми. В конце июля бизнесу пообещали заняться стимулированием спроса и поддержкой отраслей, но тоже без особой конкретики. По информации «Фонтанки», внимание чиновников в это время переключилось на подготовку регионального плана восстановления экономики — по аналогии с одноименным документом федерального уровня. Задача оказалась слишком масштабной. В итоге было решено вернуться к более «быстрой» концепции «третьего пакета». В первые два вошли налоговые и арендные льготы, а также выдача льготных кредитов и госгарантий.



Если раньше чиновники бросали бизнесу спасательный круг, то теперь, скорее, обещают не топить. Ключевым пунктом «третьего пакета» может стать введение моратория на повышение налога на имущество. «Сейчас это обсуждается, и с высокой степенью вероятности решение будет принято», - сказал Евгений Елин. По его словам, в первую очередь, город намерен отказаться от переоценки кадастровой стоимости объектов недвижимости, на основании которой рассчитывается налог на имущество и земельный налог.

О планах провести перерасчет кадастровой стоимости ранее сообщил комитет имущественных отношений. Ведомство назвало сразу несколько причин того, почему это нужно было сделать в разгар пандемии: поменялась методика подсчета (например, теперь в кадастровую стоимость нужно включать НДС), а также ситуация на рынке (какие-то объекты могли подорожать из-за появления новых транспортных магистралей, станций метро, проведения реновации).

По экспертным оценкам, кадастровая стоимость объектов недвижимости в результате корректировки вырастет в среднем на 25%. К примеру, здание ТЦ «Галерея» подорожает с 11,6 млрд до 13,8 млрд рублей, ТЦ «Сити молл» - с 1,4 млрд до 2,6 млрд рублей. А вот «Лахта Центр», напротив, подешевеет - с 125 млрд рублей до 106 млрд рублей. Но помимо торговых и офисных гигантов, переоценка затрагивала обычные жилые дома, нежилые здания, земельные участки — всего в списке около 3 млн объектов недвижимости.



Сейчас петербуржцы, имеющие в собственности недвижимость не дороже 7 млн рублей, платят 0,1% от её кадастровой стоимости. Для более дорогих объектов ставка поднимается до 0,2%. Для юридических лиц базовая ставка составляет 2,2%, но в некоторых случаях она ниже. Также от кадастровой стоимости зависит размер земельного налога, ставка которого не превышает 0,3%. Новые расценки должны были вступить в силу 1 января 2021 года, на подачу возражений бизнесу и гражданам дали срок до 27 августа.

Но помимо кадастровой переоценки была запланирована индексация самой ставки налога на имущество организаций. К примеру, собственники торговых комплексов должны заплатить за 2020 год налог по ставке 1,25%, за 2021 год — 1,5%, а за 2022-й — 1,75%.

По мнению бизнеса, момент был выбран крайне неудачно. К примеру, в ТРК до сих пор не могут работать фудкорты, кинотеатры, детские развлекательные центры и островные павильоны. А получить предложенные городом налоговые льготы удалось получить далеко не всем. В такой ситуации решение о переоценке кадастровой стоимости кажется «странным и недальновидным», считает Алена Мариничева, руководитель департамента маркетинга и рекламы УК «Адамант». По ее словам, индексацию ставки и переоценку кадастровой стоимости надо заморозить как минимум на два года. Иначе быстрое пополнение бюджета выльется «в социальную напряженность, безработицу и масштабный кризис бизнеса». Если чиновники не пересмотрят свое решение, владельцы ТРК готовы оспаривать его в судебном порядке, добавила она.



В Смольном с доводами предпринимателей согласились. «Смысл пересмотра кадастровой стоимости — движение вместе с рыночной ситуацией. Логика — остановиться и посмотреть, что будет происходить на рынке», - пояснил Евгений Елин. По словам вице-губернатора, на индексацию самой ставки налога на имущество также может быть наложен мораторий — сейчас на этот счет продолжается диалог с финансовым блоком.

Также обсуждается продление льгот по аренде городской недвижимости для пострадавших отраслей. Ранее около 1000 предприятий получили возможность не платить городу за второй квартал. В третьем квартале большинство организаций получили возможность возобновить работу. Но, по оценке Смольного, закрытыми остаются 0,3% юрлиц.

Еще одной возможной мерой по стимулированию спроса будет повышение нормативов на закупки у малого и среднего бизнеса. Впрочем, это чиновники рассматривали это еще в рамках «второго пакета»: планировалось увеличить долю государственных закупок у таких предприятий с 15% до 23,5% в 2020 году. Затем до 2024 года постепенно повышать и довести ее до 32,5%.



В отличие от чиновников, бизнес буквально фонтанирует идеями о том, какая помощь была бы для него актуальной. Так, в 18 июля бизнес-объединение «Деловая Россия» направило в комитет про промышленной политике, инновациям и торговле список желаемых мер поддержки из 10 пунктов.

Но некоторые из них чиновники уже считают выполненными, а некоторые не реалистичными. Например, Фонд содействия кредитованию малого и среднему бизнесу, о докапитализации которого просят предприниматели, уже был пополнен на 500 млн рублей, а также начал выдавать займы на выплату заработной платы. Пока имеющийся лимит средств не выбран.

Перенос закупок с 2021 год на третий квартал 2010 с увеличением авансирования навряд ли возможен, отметил Евгений Елин. По его словам, речь идет о схеме, когда контракты будут заключены сейчас, а сама поставка и расчет произойдут в следующем году. Но это риск для госзаказчика — если поставщик потратит аванс на срочные нужды, а потом не сможет выполнить работу.

Скептично в Смольном смотрят и на идею предоставления госгарантий для системообразующих предприятий. «Если банки не дают заём, значит, предприятия уже перекредитованы. Петербург не может взять на себя функцию кредитной организации, кроме того, это не бесплатно – для этого, в любом случае, придется резервировать средства», - пояснил «Фонтанке» врио главы комитет по промышленной политике инновациям и торговле Александр Ситов.



Зато ведомство готово упредить чаяния бизнеса по поводу льготной аренды городской недвижимости. Механизмом станет проект нового городского бизнес-инкубатора на базе Фонда имущества Петербурга. Свои добавления в «третий пакет» могут внести и другие ведомства. Комитет по промышленной политике инновациям и торговле сейчас ведет сбор предложений, заключил Александр Ситов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

