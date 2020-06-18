«Триллион был абсолютно реален». Смольный взглянул на глубину коронакризиса

Коронавирус аукнется Петербургу всплеском безработицы, оттоком инвестиций и чредой банкротств. Но чиновники не торопятся снимать с бизнеса оковы запретов и хотят бросить оставшихся без зарплаты граждан на общественные работы.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

За последние два дня петербуржцы узнали о состоянии городской экономики и ситуации в больницах чуть ли не больше, чем за три месяца пандемии вместе взятых. Поставить диагноз и предсказать потери чиновники решили на не самых очевидных площадках - заседаниях совета «Открытый город» и «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

В цифрах

Оценка ситуации «в моменте», на днях опубликованная Петростатом, на обеих встречах осталась за скобками. По данным официальной статистики сильнее всего от коронакризиса пострадали ретейл и сфера услуг, деятельность которых была серьезно ограничена «коронавирусным» 121-м постановлением.



В мае оборот розничной торговли сократился на 22,9% по сравнению с маем 2019 года в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах. Это лишь немногим лучше, чем апрельское падение в 28,7%. Торговля непродовольственными товарами сжалась на 33,7% в мае и на 42% в апреле. Несмотря на то, что продуктовые магазины имели право работать, продажи еды тоже упали — на 3,5 и 4,1% соответственно. Совокупные потери ретейла с января по май составили 6,8%.

Сфера услуг просела в мае на 38,8%, что даже хуже, чем в апреле (36,2%). Накопленное снижение с начала года — 17,2%. Правда, есть небольшая надежда на улучшение: с 8 июня Смольный разрешил работать непродовольственными магазинам вне торговых центров, а с 15 июня – мебельным центрам и значительной части предприятий сферы услуг.

Данных по потерям общепита за май пока нет. В апреле рестораны, которым можно было работать только на доставку и навынос, недосчитались 54,4% выручки, хотя сами участники рынка называли цифры официальной статистики заниженными.



Но и промышленность, которую чиновники фактически перестали ограничивать уже в мае, продолжила буксовать. По данным Петростата, в прошлом месяце петербургские предприятия выпустили на 8,6% товаров меньше, чем в мае 2019 года. С учетом апрельского падения в 20% накопленное снижение индекса промышленного производства в январе-мае составило 3,9%, только у обрабатывающих производств — 5,7%.

Уверенный рост по итогам пяти месяцев демонстрируют производители лекарств (+33,2%). Изготовители продуктов питания тоже пока в плюсе (рост в январе-мае на 4,8%). Зато выпуск машин и оборудования за пять месяцев упал на 16,6% автомобилей — на 28,8%, мебели — на 24%, электрического оборудования — на 18,8%, компьютеров — на 10,2%. Производство одежды увеличилось на скромные 1,6% в январе-мае, тогда как в январе-апреле подскочило на 16,3%. Резкий рост чиновники связывали с увеличением объемов выпуска масок. Но, по всей видимости, спрос оказался не слишком высоким — даже несмотря на введение обязательного ношения СИЗ, который действовал с 12 мая по 1 июня.



Сами промышленники объясняют торможение конвейера ограничениями для розницы: если негде продать, то нет смысла и производить. Мебельщикам удалось добиться от властей открытия специализированных торговых центров, а автопроизводителям — дилерских салонам, но остальным Смольный пока не готов пойти навстречу.

По информации «Фонтанки», несколько предприятий легкопрома на днях обратились в городское правительство с просьбой открыть хотя бы торговые точки при продуктовых гипермаркетах. «Сегодня, когда гипермаркеты продолжают работу и ежедневно через них проходит большой трафик посетителей, мы, не имея возможности открыть свои магазины, продолжаем нести колоссальные убытки», - отмечают авторы петиции.

Очерченный губернатором Александром Бегловым трехэтапный план снятия ограничений рассчитан до середины июля. Но о полной отмене запретов речи не идет. В частности, туманны перспективы перезапуска ресторанов и возобновление работы ТЦ.

В ощущениях чиновников

Спустя неделю глава города объяснил политику: вирус все еще не побежден, осенью грядет вторая волна, а вот мощности больниц уже почти исчерпаны. Пока чиновники ищут выход, приспосабливая «Ленэкспо» под прием больных средней тяжести и договариваясь с Роспотребнадзором о новых лабораториях для анализов на ковид, предпринимателям предлагается войти в положение и потерпеть, а также по возможности — обеспечить работников тестами за свой счет.



В Смольном просчитали потери для экономики и, судя по всему, нашли их приемлемыми. По словам экономического вице-губернатора Евгения Елина, если эпидемия продолжится в 3-м квартале и 4-м квартале будет вторая волна, Петербург лишится 10–15% ВРП, что отбросит его к показателям 2014 года. Для бизнеса такое снижение закончилось бы банкротством, но для города потери не будут фатальными, считает он.

Губернатор Александр Беглов и вовсе уверен, что кризис не будет затяжным и отставание получится наверстать уже в будущем году: в 2021 году Петербург вернется к показателям 2019-го. От предвыборных обещаний увеличить доходную часть бюджета до 1 трлн рублей к 2024 году глава города тоже не отказывается. «Если бы теми темпами мы дальше развивались, триллион был абсолютно реален. Но от планов не отходим и продолжаем дальше над этим работать», - сказал губернатор.

Правда, в экономическом блоке настроены не так оптимистично Коронакризис чреват увеличением зависимости от нефтегазового сектора, доходы от которого плохо предсказуемы, и оттоком инвестиций, предупредил Евгений Елин. Если и дальше придется сокращать расходы, начнет разрушаться социальная, инженерная и дорожная инфраструктура. «Но мы считаем, что до этого мы не дойдем», - уточнил он.



Остановка работы бизнеса уже привела к всплеску безработицы. На 18 июня официальный статус безработного в Петербурге имеют 86 698 человек (2,7% от трудоспособного населения), сообщил глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко. С начала пандемии их число выросло в шесть раз. Впрочем, две трети из них — это те, кто потерял работу из-за коронавируса, остальные просто решили легализовать свой статус. «Формально ситуация на рынке труда очень жесткая», - отметил он.

По словам Чернейко, Смольный готовит третий пакет помощи бизнесу, в котором акцент будет сделан именно на поддержку занятости. Одна из мер — организация общественных работ – заставляет вспомнить о временах Великой депрессии в США. Как пояснил чиновник, поддержка будет осуществляться «в режиме прямых субсидий гражданам». «Работодатель открывает рабочее место и платит не меньше городского МРОТ 19 тыс. рублей, мы добавляем еще 19 тыс. через механизм социального кодекса напрямую гражданину», - сказал он. На первом этапе таким образом будет создано 1000 рабочих мест. На какие виды работ будут брошены силы, чиновник не уточнил.



Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле намерен сосредоточиться на поддержке крупного бизнеса. «53% бюджета Петербурга лежит на плечах 560 предприятий», - сообщил его глава Кирилл Соловейчик.

Половина предпринимателей не понимает, как использовать предложенные государством меры поддержки, заявил председатель совета Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, депутат Госдумы Владимир Катенев со ссылкой на данные опроса бизнес-сообщества. При этом 36% считают, что помощи недостаточно. Только 6% опрошенных заявили, что их бизнес находится в устойчивом положении и справляются с ситуацией без поддержки государства. Трудно складываются и отношения с банками. Только 4% респондентов, обратившихся за кредитными каникулами, смогли получить их.

Из-за коронакризиса прекратит существование 40% малого бизнеса Петербурга, сообщила со ссылкой на неназванных экспертов председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе города и руководитель местного центра «Мой бизнес» Елена Церетели. Но Владимир Катенев счел такую оценку завышенной. «По данным ФНС, 40% малых предприятий существуют на бумаге и не сдают отчетность. Ликвидация таких компаний очистит рынок», - сказал он. При этом, «череда банкротств, смены брендов и собственников» рынок все-таки не минует.

Меры послекризисного восстановления, заявленные Смольным, пока не выглядят слишком конкретными. Драйверами роста экономики Петербурга вице-губернатор Евгений Елин назвал инвест-программу РЖД, высокоскоростную магистраль Москва — Петербург и развитие малой авиации. Он также призвал вырабатывать новые стандарты городской среды, чтобы привлекать высококвалифицированные кадры, и воспользоваться закрытием границ, чтобы привлечь к себе гостей из российских регионов, параллельно перестраивая сферу туризма.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

