Коронавирус заразил заводы. Объемы производства ушли в минус впервые с 2015 года

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Искусственная кома, в которую коронавирусные каникулы ввели экономику, отбросила промышленность Северной столицы на пять лет назад. Впервые с декабря 2015 года индекс промышленного производства показал отрицательные значения, следует из материалов Петростата. Несмотря на разрешение работать, многие заводы предпочли остановить или затормозить конвейер, поскольку произведенные товары было негде продавать. Среди тех, кто смог оказаться в плюсе, — фармкластер и швейные фабрики, начавшие обеспечивать горожан и бизнес медицинскими масками.



Индекс промышленного производства (ИПП) отражает изменение физических объемов выпуска промтоваров в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года и рассчитывается Петростатом на ежемесячной основе. По данным статистического ведомства, в январе-апреле промышленность Северной столицы просела на 2,9% по сравнению с январем-апрелем 2019 года. Сама апрельская динамика будет опубликована позднее. Но, отталкиваясь от данных за третий квартал, можно предположить, что падение было весьма серьезным. Ведь в январе-марте петербургские заводы нарастили объемы производства на 2,5% по сравнению с январем-мартом 2019го.

У обрабатывающих производств ИПП просел более значительно: на 3,4%, тогда как в первом квартале рос на 4,6%. Таким образом, изменение показателя составило 8 процентных пунктов. Для сравнения, в январе-апреле 2019 года обрабатывающий сектор отгрузил продукцию на 904 млрд рублей. Счет потерь идет, как минимум, на десятки миллиардов рублей. Ранее в Смольном предрекали снижение ВРП из-за коронакризиса на 20% по итогам года.



Для заводов заводов официальные коронавирусные каникулы продлились с 28 марта по 12 мая. Но в отличие от магазинов и предприятий сферы услуг, им разрешили работать уже с 6 апреля с условием соблюдения стандартов безопасной деятельности.

В разрезе отраслей ситуация выглядит не слишком радужной. К примеру, по итогам четырех месяцев резко упал выпуск машин и оборудования — на 13,9% (по итогам трех месяцев был рост на 1,1 %), электрического оборудования — на 13,8% (по итогам трех месяцев +3,1 %), автомобилей на 19% (по итогам трех месяцев -2,7 %). Производство прочих готовых изделий снизилось на 42% (по итогам трех месяцев на 25,7%).

Такая просадка за четыре месяца означает сильное торможение конвейера в апреле. Показательной здесь может быть работа автокластера. Все три предприятия - Nissan, Toyota и Hyundai - ушли на каникулы вместе со всей страной 28 марта. Правом на работу воспользовался только Hyundai: завод с 13 апреля работает в одну смену вместе трех. Раскрывать показатели и динамику за апрель на предприятии не стали.



Nissan тоже добился разрешения возобновить деятельность, но для того чтобы официально уйти в режим простоя (тем самым сократив выплаты сотрудникам до двух третей оклада вместо обещанного президентом сохранения заработка). Снова он начал работать лишь с 18 мая — зато сразу в две смены. Toyota вышла из простоя 12 мая, как и раньше, в одну смену.

Возобновить работу раньше не дало снижение спроса и отсутствие каналов продаж. Поскольку работа автосалонов во время президентских каникул была прекращена, то машины стало негде продать и купить. Также предприятия ссылались на проблемы с поставками компонентов.

Со сложностями столкнулись даже предприятия, выполняющий гособоронзаказ. Так, «Судостроительная фирма "Алмаз"» сначала не работала по указу президента, «В апреле вышли 40% сотрудников, потом нарастили до 50-60, после майских праздников завод работает на полную мощность, практически вывели людей 95% за исключением 65+», - рассказал в ходе пресс-конференции «Интерфакса» директор по маркетингу предприятия Сергей Галиченко. По его словам, простой все равно сказался на производстве. «Так как у нас жесточайшие сроки по гособоронзаказу и рассчитаны по дням, то провалились на месяц и неделю. Пытаемся компенсировать и к концу нагнать темпы, сдать вовремя. Но хотелось бы, чтобы заказчики - Минобороны и Погранслужба – понимали, что на этот период можем задерживать заказы», - сказал он. Также есть проблемы с поставками. «Особенно задерживают контрагенты 2 и 3 уровня», - отметил Галиченко.



Сложности с комплектующими были в первое время коронавирусных каникул, согласился президент ассоциации промышленных предприятий Петербурга Валерий Радченко. По его словам, некоторые предприятия «не признавали решения губернатора, который требовал, чтоб заводы начинали работу». Но теперь промышленность мобилизовалась, «отставания будут подправлены».

Отдельным отраслям, напротив, удалось разогнать конвейер. Предсказуемо увеличился выпуск лекарств: на 20,7% в январе-апреле. Впрочем, фармкластер Северной столицы и до этого показывал завидный рост: за три месяца увеличение ИПП составило 17,2 %. Большинство игроков не прерывало работу. «Наши заводы, которые производят жизненно важные препараты, не могут встать, это даже не обсуждается», - говорил «Фонтанке» генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов. «Биокад» не просто продолжил выпуск лекарств, но и бросил силы на создание вакцин от коронавируса.

Потребительский сектор показал разнонаправленную динамику. Производители продуктов питания в январе-апреле увеличили выпуск на 3,3%. Но темы роста за четыре месяца оказались слабее, чем за три (+3,9%) Выпуск напитков просел за четыре месяца на 5%, тогда как в январе-марте рос на 3,3%. Конвейер предприятия не останавливали. Но, по словам продуктовых сетей, потребители в апреле стали реже ходить в магазины и умерили аппетиты — особенно, по сравнению с мартовским ажиотажем



Производство текстильных изделий снизилось на 21,7%, но здесь темпы почти не изменились по сравнению с первым кварталом (-21,5%). Зато шевейные фабрики настрочили на 16,3% больше одежды по сравнению с январем-апрелем 2019 года. А ведь в первом квартале их объемы выпуска упали на 10,2%. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле не смогли ответить, откуда взялся такой прирост. Вице-губернатор Евгений Елин предположил, что дело в выпуске масок и защитных костюмов. «Это швейная история», - сказал он. Ранее комитет по промполитике отчитался, что из-под швейных машинок Петербурга ежедневно выходит более 700 тысяч масок. По сравнению с мартом выпуск увеличился в 7 раз. В списке производителей — 108 компаний и ИП, среди которых модный дом «Незнакомка» и фабрика спортивной одежды Stayer.

Впрочем, пошивом средств защиты не брезгует и автопром. Так завод Toyota произвел пластиковые щитки для лица и тканевые маски, их передали Роспотребнадзору и волонтерам.

Выпуск мебели в январе-апреле упал на 17%. Во время коронавирусных каникул производители снизили объемы продукции на 80%, говорит директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. Хотя фабрикам было разрешено работать, продавать товары негде: мебельные центры закрыты. На днях Ассоциация предприятий



мебельной и деревообрабатывающей промышленности России попросила губернатора Александра Беглова разрешить им работу. Реакции пока не последовало — равно как и на просьбу автодилеров открыть автосалоны.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»