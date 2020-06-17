Городские власти спешат зафиксировать: мы на плато и выздоравливаем, банкротства Петербург тоже не ждет. Момент важный — до поправок в июне прошли полпути.

«А мы - на плато!». Что нового рассказали вип-чиновники Смольного об эпидемии в Петербурге

Отчитываться по текущей эпидемической и экономической ситуации Смольный решил на Совете по стратегическому развитию и проектной деятельности в Санкт-Петербурге по направлению «Открытый город». Заседание его — естественно, в удаленном режиме, прошло 17 июня. Публикуем основные тезисы.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Мы не только вышли на плато, но и начали решать проблему»



Руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто:

«За последнюю неделю мы имеем существенное снижение числа новых случаев, минус 27%...Мы не только вышли на плато, но и, хочу сказать с осторожным оптимизмом, начали решать эту проблему, проблема становится не такой острой. Остается сложность не столько COVID, сколько ситуация, связанная с сочетанием внебольничной пневмонии и COVID-инфекции; но и здесь мы видим снижение понедельное: в предыдущую неделю — 4%, в последнюю неделю — 8%. Мы имеем значительное снижение количества поступающих больных; и что отрадно, мы увеличиваем количество выбывших. Фактически эти цифры сегодня сравнялись».



В доказательство Шляхто привел несколько слайдов, на которых отображена понедельная динамика заболевания. Число поступивших и выписанных с COVID-19 и пневмонией действительно почти совпали по итогам прошлой недели. При этом можно обратить внимание, что перелом произошел аккурат на неделе с 1 июня, когда президент дал сигнал готовиться к общероссийскому голосованию по поправкам в основной закон страны.

При этом медианные показатели по смертности как росли, так и растут. Ранее «Фонтанка» писала о том, что ковидные стационары работают на пределе возможности, а кое-где эти пределы уже нарушены.



презентация межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге презентация межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге презентация межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге презентация межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге

«Раньше мы говорили об удвоении [числа выявленных зараженных] за 7 дней, потом было 14 дней, - напомнил Шляхто. - Мы сегодня имеем с 1 июня актуальный прогноз удвоения за 30 дней».

Согласно слайду, к 7 июля в городе ждут 29 390 заболевших (сейчас с начала эпидемии 21 275).



«Если в январе мы говорили, что противовирусная терапия является номером один, то к июню значение этого подхода съехало практически до нуля, — сообщил он. — Появляются новые препараты. Устоял и удержался гидроксихлорохин. Мы видим, как противовоспалительная терапия, в том числе глюкокортикоиды, набирает обороты. В начале они были только по жизненным показаниям, а сегодня - это начальная терапия и препарат терапии выбора».

Потребность в персонале сейчас составляет 252 человека; по словам Шляхто, это совсем немного. На 5 мая в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией было задействовано 804 обучающихся. На 15 июня их было уже 5 931.

“У нас сегодня есть огромный ресурс, 1330 студентов, которые заканчивают шестой курс, для того, чтобы принять непосредственное участки в борьбе с коронавирусной инфекцией»



«Важнейшим фактором является изменение кадровой политики, - добавил Шляхто. - От гиперспециализации, которая фактически предопределила дефицит кадров в условиях пандемии, когда узкие специалисты занимались несвойственным функциями, мы должны переходить к кадровой политике, когда врачи будут отличаться не столько названием специальности, сколько набором компетенций, и вот этот набор компетенций будет определять будущее специалиста, который будет готов к любой ситуации».

«Изменения начинаются, когда смерть стучит в окно»



Диагноз экономике ставил профильный вице-губернатор Евгений Елин, ответственный и за главный катехизис коронавируса — 121-е постановление Смольного.



Коронакризис отбросит экономику Петербурга в 2014 год. Если эпидемия продолжится в 3 квартале и 4 квартале будет вторая волна, потери могут составить 10-15% ВРП. Для сравнения, за последние 10 лет ВРП Петербурга вырос на 25%. В отличие от коммерческой компании, которой достаточно лишиться 10% выручки, чтобы обанкротиться, для города потери не будут фатальными.



Капитальные расходы бюджета в 2020 году сократятся на 33,2% от запланированного — до 67 млрд рублей. Это антирекорд за 10 лет. В основном деньги пойдут на уже начатые проекты, на новые не хватит. Красная черта объема инвестиций, за которую нельзя переступать, - 50 млрд рублей. Эта сумма нужна на восстановление того, что уже есть (5% амортизации от 1 трлн рублей балансовой стоимости имущества).

Коронакризис чреват увеличением зависимости от нефтегазового сектора, доходы от которого плохо предсказуемы, и оттоком инвестиций. Если и дальше придется сокращать расходы, начнет разрушаться социальная, инженерная и дорожная инфраструктура. Но до этого мы не дойдем.

Петербург подошел к периоду инвестиционной паузы. Крупные проекты закончились, новые не начались. Все что есть — достройка «Лахта-Центра», СКК, Витебская развязка ЗСД, яхт-клуб в Стрельне, завод двигателей Hyundai. Зато «мощнейший поток инвестиций» пошел в Ленобласть. Петербург может на этом сыграть: областным инвесторам где-то надо арендовать офисы и набирать персонал. Факторами роста экономики Петербурга должны стать трудовые ресурсы и производительность труда.



Надо провести работу над ошибками, которые выявил ковид. На здравоохранение тратится 150 млн долларов в месяц. Но проблема не в деньгах, а в системе управления. Сфера здравоохранения излишне забюрократизирована, недостаточно мобильна и технологична. «Подвиг одних — это плата за ошибки других».

Нужна выработка стандартов городской среды с учетом пост-вирусных реалий. Если продолжать строить «улучшенные современные бараки», мы получим приток охранников супермаркетов и сотрудников клининговых компаний. Высококвалифицированные специалисты в небезопасный город не поедут. Три пилотных проекта: «здоровый квартал» (Почта России), «здоровый парк» (Приморский парк Победы), «безопасный кампус» (Политех). «Надо подготовиться ко второй волне — будет не будет, надо подготовиться к худшему»

Драйверы роста экономики Петербурга — инвестпрограмма РЖД, высокоскоростная магистраль Москва-Петербург, развитие малой авиации.

Нужно воспользоваться тем, что россияне не могут поехать за границу, и перестраивать сферу туризма. «Это не старый туризм, это не женщины, которые стоят на углу и говорят «уважаемые ленинградцы и гости города, приглашаем вас», это совершенно другая отрасль, которая должна только появиться – с минимальными транзакционными издержками, уберизацей и иными транспортно-логистическими услугами».



Нужно создавать новую систему управления и привлекать источники финансирования, не подпадающие под нормы Бюджетного кодекса. «Есть высказывание "изменения в компании начинаются, когда смерть стучится в окно". Я боюсь, что ковид уже постучался, и надо быстро и энергично меняться»

