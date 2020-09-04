Требуются волонтёры. «Перспективы» открыли набор в программу «Добровольный социальный год»
Петербургская благотворительная организация «Перспективы» объявила набор в волонтёрскую программу «Добровольный социальный год» (ДСГ). Чтобы стать участником, необходимо пройти отборочный семинар, который пройдёт 9 и 10 сентября.
«Добровольный социальный год» — это волонтёрская программа, которая предполагает полную включенность: волонтёр занят в будни по 6–7 часов. Он становится настоящим помощником и другом подопечных «Перспектив»: детей и взрослых с множественными нарушениями развития.
«Волонтеры ДСГ всегда были героями, но этот год показал особую необходимость в таких людях: ведь они рисковали и спасали детей с тяжёлой инвалидностью в самых тяжёлых условиях. 2020 год стал непростым для всех сотрудников и волонтёров «Перспектив»: с начала пандемии наши подопечные с физическими и ментальными нарушениями, живущие в интернатах или попадающие в больницы, находились там в изоляции, без необходимого ухода, что приводило к ухудшению их состояния, а порой — к самым тяжелым последствиям», — рассказали в организации.
В 2019–2020 годах ДСГ в «Перспективах» прошли 12 волонтёров из разных городов России и 17 из Европы (Германия, Франция, Польша, Австрия, Испания, Великобритания). Самому младшему волонтёру было 16 лет, самому старшему — 62 года.
«Часть зарубежных волонтёров из-за пандемии были вынуждены уехать из нашей страны, часть российских — вернуться в свои города. Оставшиеся перераспределились по программам с учётом самой острой необходимости. Большинство из них приняли участие в проекте «Эвакуация» и стали помогать тем подопечным, которых удалось вывезти в специально подготовленные квартиры сопровождаемого проживания: это 26 самых уязвимых ребят из интернатов и ДДИ. Некоторые волонтеры осознанно пошли на риск, полностью исключили контакты с внешним миром и ушли в обсервацию в интернаты и больницы, чтобы помочь наиболее ослабленным и нуждающимся в регулярном уходе людям», — говорят в «Перспективах».
Сейчас благотворительная организация открывает набор на новый волонтёрский год. «В связи с закрытием границ очень нужны люди из нашей страны, готовые принять такой вызов в условиях вероятности второй волны пандемии», — подчеркнули в «Перспективах».
Чтобы стать участником программы, необходимо пройти отборочный семинар. Он состоится 9 и 10 сентября. Для этого надо зарегистрироваться. С подробной информацией о программе «Добровольный социальный год» можно ознакомиться на сайте «Перспектив».
«Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.
Работа партнерства ведется по трем направлениям:
— Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска. Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;
— Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются молодые люди, проживающие на отделениях №3 и №10, а также организована работа мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни;
— Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО «Новые Перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка семьям, позволяющая им избежать передачи ребёнка в интернат.
В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут молодые люди с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.
Вся деятельность ведётся на благотворительные пожертвования.