Требуются волонтёры. «Перспективы» открыли набор в программу «Добровольный социальный год»

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» объявила набор в волонтёрскую программу «Добровольный социальный год» (ДСГ). Чтобы стать участником, необходимо пройти отборочный семинар, который пройдёт 9 и 10 сентября.

«Добровольный социальный год» — это волонтёрская программа, которая предполагает полную включенность: волонтёр занят в будни по 6–7 часов. Он становится настоящим помощником и другом подопечных «Перспектив»: детей и взрослых с множественными нарушениями развития.

«Волонтеры ДСГ всегда были героями, но этот год показал особую необходимость в таких людях: ведь они рисковали и спасали детей с тяжёлой инвалидностью в самых тяжёлых условиях. 2020 год стал непростым для всех сотрудников и волонтёров «Перспектив»: с начала пандемии наши подопечные с физическими и ментальными нарушениями, живущие в интернатах или попадающие в больницы, находились там в изоляции, без необходимого ухода, что приводило к ухудшению их состояния, а порой — к самым тяжелым последствиям», — рассказали в организации.



В 2019–2020 годах ДСГ в «Перспективах» прошли 12 волонтёров из разных городов России и 17 из Европы (Германия, Франция, Польша, Австрия, Испания, Великобритания). Самому младшему волонтёру было 16 лет, самому старшему — 62 года.

«Часть зарубежных волонтёров из-за пандемии были вынуждены уехать из нашей страны, часть российских — вернуться в свои города. Оставшиеся перераспределились по программам с учётом самой острой необходимости. Большинство из них приняли участие в проекте «Эвакуация» и стали помогать тем подопечным, которых удалось вывезти в специально подготовленные квартиры сопровождаемого проживания: это 26 самых уязвимых ребят из интернатов и ДДИ. Некоторые волонтеры осознанно пошли на риск, полностью исключили контакты с внешним миром и ушли в обсервацию в интернаты и больницы, чтобы помочь наиболее ослабленным и нуждающимся в регулярном уходе людям», — говорят в «Перспективах».

Сейчас благотворительная организация открывает набор на новый волонтёрский год. «В связи с закрытием границ очень нужны люди из нашей страны, готовые принять такой вызов в условиях вероятности второй волны пандемии», — подчеркнули в «Перспективах».

