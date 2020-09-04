Фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот» в Выборге

21 театр кукол примет участие во II Международном фестивале театров кукол «Балтийский Кукловорот», который пройдет в Выборге с 5 по 12 сентября. Показы будут проходить на площадке хозяев фестиваля, театра «Святая крепость».

В программе — девятнадцать спектаклей из Израиля, Финляндии, Эстонии, Бельгии и России. Часть из них покажут онлайн, на Youtube-канале театра «Святая крепость», причем посмотреть их можно будет не только на своих гаджетах, но и на специальном экране у стен театра.







5 сентября пройдет торжественная церемония открытия при участии петербургского театра исторического танца «Малый Трианон». Программа показов откроется 6 сентября спектаклем театра марионеток им. Деммени «Дракон и золотая черепаха» (0+), поставленным по мотивам китайских народных сказок. В тот же день «Театр им. Кукол» из Севастополя представит постановку «Терем Ок» (6+), в которой артисты будут создавать кукол из самых обычных бытовых предметов. Завершит первый день фестиваля спектакль «Мой дедушка» (Курганский театр кукол «Гулливер», 6+) по книге шведского писателя Ульфа Старка. Это история о мальчиках Уффе и Берра, которые отправляются в дом престарелых на поиски дедушки.

