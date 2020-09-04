Фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот» в Выборге
21 театр кукол примет участие во II Международном фестивале театров кукол «Балтийский Кукловорот», который пройдет в Выборге с 5 по 12 сентября. Показы будут проходить на площадке хозяев фестиваля, театра «Святая крепость».
В программе — девятнадцать спектаклей из Израиля, Финляндии, Эстонии, Бельгии и России. Часть из них покажут онлайн, на Youtube-канале театра «Святая крепость», причем посмотреть их можно будет не только на своих гаджетах, но и на специальном экране у стен театра.
5 сентября пройдет торжественная церемония открытия при участии петербургского театра исторического танца «Малый Трианон». Программа показов откроется 6 сентября спектаклем театра марионеток им. Деммени «Дракон и золотая черепаха» (0+), поставленным по мотивам китайских народных сказок. В тот же день «Театр им. Кукол» из Севастополя представит постановку «Терем Ок» (6+), в которой артисты будут создавать кукол из самых обычных бытовых предметов. Завершит первый день фестиваля спектакль «Мой дедушка» (Курганский театр кукол «Гулливер», 6+) по книге шведского писателя Ульфа Старка. Это история о мальчиках Уффе и Берра, которые отправляются в дом престарелых на поиски дедушки.
7 сентября московский «Театроль-театр» сыграет «Маленького принца» (6+) по роману Сент-Экзюпери. В спектакле «Волшебное кольцо» (5+) по мотивам поморских сказок театр «ТриЧетыре» из Петербурга расскажет о приключениях мужичка Ваньки (этого героя многие вспомнят по одноименному мультфильму). Поморские мотивы прозвучат и в «Сказке о рыбаке и рыбке» (0+) Липецкого государственного театра кукол, а рассказ будет вестись от лица золотой рыбки. Театр кукол «Чемоданчик» из Костромы покажет спектакль «Озеро» (12+) по мотивам рассказа Рея Брэдбери. Главный герой возвращается на берег озера, где много лет назад оборвалась жизнь его возлюбленной.
На следующий день, 8 сентября, гостей фестиваля ждет «Серебряное копытце» (3+) петербургского театра кукол «Петроглиф» по сказке Павла Бажова. Дагестанский государственный театр кукол покажет спектакль «Дюймовочка» (5+), где главным местом действия станет крышка рояля. В тот же день пройдет показ спектакля «Колобок» (3+, театр Руслана Вольфсона, Россия-Израиль) с авторскими плоскими куклами на магнитах.
9 сентября театр «Святая крепость» сыграет «Урок для Красной Шапочки» (4+), а «Кукольный театр сказки» из Санкт-Петербурга расскажет «Как Терешечка ведьму победил» (5+). 10 сентября пройдет спектакль «Крошечка-Хаврошечка» (5+) театра «Без занавеса». Героине спектакля придется нелегко, но справиться с трудностями ей помогут ангел и волшебная корова. Московский детский камерный театра кукол представит «Письмовник» (16+) по мотивам романа Михаила Шишкина. Актеры, куклы и предметы воссоздадут на сцене историю любви и разлуки, рассказанную в письмах.
11 сентября откроют и закроют спектакли студентов мастерской А. Вученович (РГИСИ). Утром молодые актеры сыграют «Петрушку» (0+) на улице у стен театра, а вечером на Малой сцене — «Урок» (18+). Этот день будет отдан петербургским коллективам: Baby-театр «Тутти» расскажет историю маленькой божьей коровки в спектакле «Подарок для мамы» (0+), а «Городской театр» представит спектакль «Собачка, которой не было» (4+). Правда, в театре утверждают, что собачка все-таки была, но главный герой спектакля — мальчик, который ждет возвращения папы из далекой страны. 12 сентября фестиваль завершится спектаклем театра «Святая крепость» «Приятного аппетита, Тигр!» по мотивам сказок Дональда Биссета.
В онлайн-программу фестиваля вошло четыре спектакля. «Шерстяную сказку» (4+) эстонского театра «Фонарик» и «В поисках матери Земли» (2+) театра TAIGA-MATTO из Финляндии покажут 8 сентября. 9 сентября пройдет трансляция спектакля «Золушка» (4+) эстонского театра «Туулевески». А завершит серию онлайн-показов пластический спектакль «Этси Поэтси» (2,5+, театр Vlinders & C°, Бельгия). Веселую историю о незадачливых уборщиках артисты рассказывают без слов, языком пластики, трюка, игры с предметом.
Алёна Палатченко