Археологи выяснили, что древние славяне играли в бейсбол. Кожаные мячи XII века нашли в Новгороде

Древние кожаные мячи для игры по правилам бейсбола нашли на раскопках в Великом Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Новгородский музей-заповедник.



Несколько небольших мячей из кожи и их фрагментов ученые обнаружили на XV Троицком раскопе неподалеку от кремля. Находка датируется 12-м веком. Древние славяне играли этими мячами в игру, подобную русской лапте, но по правилам, схожим с современным бейсболом.



«Мячи изготавливались из двух круглых заготовок. Они сшивались кожаной лентой и набивались конским волосом, мхом и другими материалами, которые придавали им упругость», — рассказал старший научный сотрудник Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Андрей Степанов.

