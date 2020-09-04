FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 11:40
8
Печать

Археологи выяснили, что древние славяне играли в бейсбол. Кожаные мячи XII века нашли в Новгороде

Древние кожаные мячи для игры по правилам бейсбола нашли на раскопках в Великом Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Новгородский музей-заповедник.

Несколько небольших мячей из кожи и их фрагментов ученые обнаружили на XV Троицком раскопе неподалеку от кремля. Находка датируется 12-м веком. Древние славяне играли этими мячами в игру, подобную русской лапте, но по правилам, схожим с современным бейсболом.

«Мячи изготавливались из двух круглых заготовок. Они сшивались кожаной лентой и набивались конским волосом, мхом и другими материалами, которые придавали им упругость», — рассказал старший научный сотрудник Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Андрей Степанов.

Также археологи обнаружили на XV Троицком раскопе древнерусские бронзовые украшения, гвоздодер, наконечник бронебойной стрелы. Археологи датировали находки первой половиной XII века.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Barmaley_5e4d0211d3423
Вспомнился анекдот старый.

"Англичанин говорит:
- У нас при раскопках XVIII века нашли куски проволоки. Это
говорит о том, что уже тогда у нас существовал проволочный телеграф!
Русский:
- А у нас ничего не нашли, что говорит о существовании
беспроволочного телеграфа. "
вадики
Аполитично рассуждаете !Рэгби и бейсбол не НАША игра!Мы так не играем вот салочки прятки или лапта то другое дело!
Александр Смуров
Какая разница в какие игры играли колонизаторы, факт заключается в том что у нас от аборигенов средней России и языка не осталось.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний