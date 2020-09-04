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04.09.2020 09:10
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За забором крематория в Петербурге нашли тело мужчины в трусах

Полиция Красногвардейского района устанавливает личность мужчины, тело которого утром 3 сентября нашли за забором городского крематория.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября, сообщение о теле мужчина в футболке, кофте и трусах поступило от очевидца около половины двенадцатого утра. Погибшего мужчину, на вид лет 40, нашли на поле у свалки между ритуальным крематорием и домом 12 по Ручьевской дороге.

Тело мужчины направлено в морг для установления причины смерти. Судя по его состоянию, пролежал он в указанном месте долгое время.

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Комментарии (1)

Мимопрохожу
Очевидно, причину смерти установили, а других инструкций, что делать с телом, не поступило. Вот и отложили в сторонку.
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