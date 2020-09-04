За забором крематория в Петербурге нашли тело мужчины в трусах

Полиция Красногвардейского района устанавливает личность мужчины, тело которого утром 3 сентября нашли за забором городского крематория.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября, сообщение о теле мужчина в футболке, кофте и трусах поступило от очевидца около половины двенадцатого утра. Погибшего мужчину, на вид лет 40, нашли на поле у свалки между ритуальным крематорием и домом 12 по Ручьевской дороге.



Тело мужчины направлено в морг для установления причины смерти. Судя по его состоянию, пролежал он в указанном месте долгое время.

