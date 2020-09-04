ГИБДД Петербурга устанавливает обстоятельства аварии, в которой в совокупности пострадали четыре машины в Приморском районе. «Вольво» от удара вылетело на встречную полосу.



Как сообщает пресс-служба инспекции, столкновение двух автомобилей на Приморском проспекту произошло около 22.20. Двигавшиеся на большой скорости машины столкнулись в крайнем левом ряду. Иномарку от удара подбросило и выкинуло на встречку. Два других автомобиля, как сообщает ГИБДД, получили повреждения осколками. В результате столкновения один человек получил травмы средней степени тяжести.