В Приморском районе столкнулись две машины, еще две посекло осколками, а в Ломоновском после ДТП в больницу попала женщины-пешеход
ГИБДД Петербурга устанавливает обстоятельства аварии, в которой в совокупности пострадали четыре машины в Приморском районе. «Вольво» от удара вылетело на встречную полосу.
Как сообщает пресс-служба инспекции, столкновение двух автомобилей на Приморском проспекту произошло около 22.20. Двигавшиеся на большой скорости машины столкнулись в крайнем левом ряду. Иномарку от удара подбросило и выкинуло на встречку. Два других автомобиля, как сообщает ГИБДД, получили повреждения осколками. В результате столкновения один человек получил травмы средней степени тяжести.
Еще один человек, 40-летняя женщина-пешеход попала в больницу после аварии на Красносельском шоссе в трехстах метрах от Волхонского шоссе сразу после полуночи. 25-летний водитель «Киа Рио» вне зоны пешеходного перехода совершил на нее наезд. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.