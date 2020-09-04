Боливия одобрила импорт «Авифавира», но лечить им собираются не коронавирус
Импорт российского препарата «Авифавир» одобрило боливийское государственное агентство по контролю за лекарствами и технологиями в сфере здравоохранения. Об этом 3 сентября сообщил глава департамента эпидемиологии министерства здравоохранения южноамериканской республики Вирхилио Прието. Однако лечить им собираются не коронавирус.
«Как мы понимаем, агентство по контролю за лекарствами одобрило его (препарата «Авифавир») импорт, но для использования при гриппе H1N1. Его использование для лечения COVID-19 одобрено не было», — приводит его слова Agencia Boliviana de Información.
Прието также отметил, что этот препарат не отвечает требованиям, необходимым для его регистрации в стране для лечения от коронавируса.
«Авифавир» стал одним из первых лекарств от новой коронавирусной инфекции, которые начали применять во время пандемии в России. «Фонтанка» подробно писала о нем минувшим летом. Позже его производители — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» — сообщили, что поставят «Авифавир» в Боливию через местную компанию Sigma. Первая партия должна поступить в страну в конце сентября.