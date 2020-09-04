Боливия одобрила импорт «Авифавира», но лечить им собираются не коронавирус

Импорт российского препарата «Авифавир» одобрило боливийское государственное агентство по контролю за лекарствами и технологиями в сфере здравоохранения. Об этом 3 сентября сообщил глава департамента эпидемиологии министерства здравоохранения южноамериканской республики Вирхилио Прието. Однако лечить им собираются не коронавирус.

«Как мы понимаем, агентство по контролю за лекарствами одобрило его (препарата «Авифавир») импорт, но для использования при гриппе H1N1. Его использование для лечения COVID-19 одобрено не было», — приводит его слова Agencia Boliviana de Información.