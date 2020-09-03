STEREOLETO-2020 соберет под одной крышей Земфиру, Хаски, Noize MC, СБПЧ и других

В этом году мы, к сожалению, почти забыли о том, что такое фестивали, но «STEREOLETO» может это исправить. 19-й фестиваль пройдет в «Порту Севкабель» и будет идти 2 дня — 5 и 6 сентября. Есть некоторая ирония в том, что фестиваль со словом «лето» в названии состоится осенью (0+).

На сцене — как большие звезды, так и новые имена. Главной причиной идти на «STEREOLETO» станет, разумеется, Земфира — заявив в апреле о том, что новый альбом пишется, певица полностью исчезла из медиапространства, оставив слушателей наедине с песней «Крым» , которая довольно быстро забылась. Выступление на фестивале не только даст фанатам возможность повидать любимую певицу, но и, возможно, прольет свет на дальнейшие творческие планы звезды.

Но не только Земфирой жив фестиваль — в числе хедлайнеров заявлена группа СБПЧ и много рэпа — Noize MC, Анакондаz и Хаски. Кстати, от Дмитрия Кузнецова (настоящее имя Хаски) поклонники тоже очень давно ждут нового материала. Третий альбом «Евангелие от собаки» стал уже почти мифом, но сам рэпер будто бы никуда не торопится, записывая фиты то с «Маслом Черного Тмина», то с IC3PEAK.



Тем же, кому интересна новая русская сцена, тоже зайдется что послушать — на фестивале выступят Алена Швец, «Хадн Дадн», «Курара», воспитанники Александра Ионова «Деревянные киты», а также «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», BollywoodFM и другие. Подробное расписание смотрите на сайте.

