STEREOLETO-2020 соберет под одной крышей Земфиру, Хаски, Noize MC, СБПЧ и других
В этом году мы, к сожалению, почти забыли о том, что такое фестивали, но «STEREOLETO» может это исправить. 19-й фестиваль пройдет в «Порту Севкабель» и будет идти 2 дня — 5 и 6 сентября. Есть некоторая ирония в том, что фестиваль со словом «лето» в названии состоится осенью (0+).
На сцене — как большие звезды, так и новые имена. Главной причиной идти на «STEREOLETO» станет, разумеется, Земфира — заявив в апреле о том, что новый альбом пишется, певица полностью исчезла из медиапространства, оставив слушателей наедине с песней «Крым», которая довольно быстро забылась. Выступление на фестивале не только даст фанатам возможность повидать любимую певицу, но и, возможно, прольет свет на дальнейшие творческие планы звезды.
Но не только Земфирой жив фестиваль — в числе хедлайнеров заявлена группа СБПЧ и много рэпа — Noize MC, Анакондаz и Хаски. Кстати, от Дмитрия Кузнецова (настоящее имя Хаски) поклонники тоже очень давно ждут нового материала. Третий альбом «Евангелие от собаки» стал уже почти мифом, но сам рэпер будто бы никуда не торопится, записывая фиты то с «Маслом Черного Тмина», то с IC3PEAK.
Тем же, кому интересна новая русская сцена, тоже зайдется что послушать — на фестивале выступят Алена Швец, «Хадн Дадн», «Курара», воспитанники Александра Ионова «Деревянные киты», а также «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», BollywoodFM и другие. Подробное расписание смотрите на сайте.
А тех, кто любит не только музыку, но и душевные посиделки с друзьями, ждет не менее насыщенная программа: Карамельный Капучино, Эспрессо Санрайз, Джинджер Мохито и другие чайные и кофейные, холодные и горячие, расслабляющие или заряжающие энергией авторские коктейли от TESS и Jardin. В лаунж-зоне можно будет попробовать свои силы в популярной настольной игре Дженга (победителей ждут призы), в фотозоне — сделать на память снимки на ярком фоне (а тот, кто выложит фото в соцсети под специальным хештегом, получит подарки). Так что скучать и мерзнуть на осеннем «Стереолете» не придется никому.
«STEREOLETO» — независимый ежегодный музыкальный фестиваль, впервые состоявшийся в 2001 году. За 18 лет на фестивале выступило множество артистов первой величины: Franz Ferdinand, Massive Attack, Сrystal Castles, Nick Cave and the Bad Seeds, Regina Spektor, Gus Gus, 5NIZZA, Иван Дорн и многие другие.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»