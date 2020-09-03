«День Д»: стихи забытых поэтов, коты-артисты и джаз в честь Довлатова

Познакомиться с друзьями Сергея Довлатова и побывать на «кошачьей» постановке по рассказу писателя, послушать лекции про литературную жизнь Ленинграда или улицу Рубинштейна 1960-х годов – всё это горожанам предлагают сделать на «Дне Д». «Раскачаться» можно за несколько дней до старта официальной программы фестиваля: уже 3 сентября желающие могут присоединиться к тематическим викторинам и узнать новое об авторе «Чемодана».

Библиотека «Измайловская» 3 августа в 16.00 в Zoom устраивает квиз «Встретились, поговорили». Сотрудники обещают рассказать не самые известные факты из биографии Довлатова и устроить конкурс на знание его произведений. Тем, кто отпишется под постом в группе ВКонтакте, отправят идентификационный код и логин для входа в конференцию.



Аналогичную игру в этот же день проведёт и библиотека Некрасова. Участникам придётся ответить на 10 вопросов – по минуте на каждый – отправить ответы организаторам и ждать вечера, чтобы узнать, какие задания всё-таки удалось успешно пройти.



Фото: предоставлено организаторами

Пространство «Республика котов и кошек» в честь «Дня Д» решило покреативить: в 14.00 5 сентября актёры Екатерина Уральская и Арсен Петросян вместе с котами устроят читку по одному из рассказов. Ссылка на трансляцию появится в группе ВКонтакте.

Восполнить пробелы и узнать новое о Сергее Довлатове и людях, его окружавших, получится на лекциях и встречах с 5 по 6 сентября. Билеты на «День Д» разбирают стремительно, но, например, ещё возможно попасть на лекцию историка и идеолога фестиваля Льва Лурье «Невский проспект, как культурный феномен середины 50-х» 6 сентября в 14.00. Место встречи – Новая сцена Александринки. Сразу после поэт Валерий Шубинский расскажет о ленинградской «неофициальной поэзии» и её представителях. Послушать стоит даже тем, кто литературными процессами никогда глубоко не интересовался: говорит ведущий крайне увлекательно. По просьбам подписчиков он вот уже несколько месяцев ведёт на странице в Facebook мини-блог «#поэтический_проект_1975+» и пишет заметки о творчестве поэтов позднесоветского периода.



Ну а вечером, 18.00, профессор СПбГУ Валерий Дымшиц расскажет присутствующим о том, как в Ленинграде жил и работал продолжатель традиции авангардизма и футуризма, поэт Виктор Соснора, создавший собственное «Слово о полку Игореве». Одного из самых важных представителей «бронзового века русской литературы», как назвала время «оттепели» и творчества ленинградских писателей 1928-1941 годов рождения Анна Ахматова, не стало летом 2019 года.



Фото: предоставлено организаторами

Параллельно с этим события «Дня Д» все выходные будут проходить в доме Зингера и в Яани Кирик. В Доме книги 5 сентября в 18.00 писатель Валерий Попов расскажет о Довлатове и о том, как он писал его биографию. В концертный же зал на следующий день приедет Дмитрий Быков. Его тема – отношения Бродского и Высоцкого. Затем в программе – кинопоказ и джазовый концерт.

Самая торжественная и официальная часть фестиваля – возложение цветов к памятнику Довлатову на улице Рубинштейна – назначена на 18.30 6 сентября. В этом году можно приносить не просто букеты, но растения в горшках. Организаторы хотят сделать акцию «эко-френдли».



Полную программу «Дня Д» смотрите в большом гиде «Фонтанки». Там рассказываем о том, где пройдёт экскурсия на сегвеях, когда – пешие прогулки и что ещё искать на празднике в этом году.

6+

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

