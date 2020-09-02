Американский иллюзионист Дэвид Блэйн 2 сентября поднялся ввысь на 52 гелиевых шариках над рекой Гудзон в США. Этот трюк он прямо сейчас транслирует на своем Youtube-канале.

По информации The Flow, иллюзионист планирует подняться на высоту 7600 метров. Специально для этого Дэвид прошел тренировки по подготовке к низким температурам и кислородному голоданию, а также прыгнул с парашютом более 500 раз для получения профессиональной лицензии парашютиста.



Фокусник и иллюзионист Дэвид Блэйн прославился благодаря трюку с ловлей пули зубами, «захоронению» заживо в пластиковом контейнере, заточению себя на неделю в подводной камере, заморозке во льду и 44-дневной голодовке в ящике над поверхностью Темзы.

