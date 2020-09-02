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02.09.2020 19:09
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Иллюзионист Дэвид Блэйн поднялся на 7600 метров на воздушных шариках

Американский иллюзионист Дэвид Блэйн 2 сентября поднялся ввысь на 52 гелиевых шариках над рекой Гудзон в США. Этот трюк он прямо сейчас транслирует на своем Youtube-канале.

По информации The Flow, иллюзионист планирует подняться на высоту 7600 метров. Специально для этого Дэвид прошел тренировки по подготовке к низким температурам и кислородному голоданию, а также прыгнул с парашютом более 500 раз для получения профессиональной лицензии парашютиста.

Фокусник и иллюзионист Дэвид Блэйн прославился благодаря трюку с ловлей пули зубами, «захоронению» заживо в пластиковом контейнере, заточению себя на неделю в подводной камере, заморозке во льду и 44-дневной голодовке в ящике над поверхностью Темзы.

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Комментарии (4)

32717768
Честно говоря, я ждал что у него купол схлопнется... Вот такая я гадость.
32717768
Овнотрюк... Нехило оборудованный чувак, летит в полной страховке, с тремя или четырьмя парашютами. Мне жалко оборудование (если его, конечно, вертушка не забрала). Спуск на парашюте достоин - наши ВДВ ржали бы как укуренные... Лошара в небе. Иллюзионист. Гнать метлой в шею, просто позорище и хайп.
zlopopik
иллюзионист ловит хайп на жестокости людей. это к тому, что, если бы с ним что-то случилось, мертвого котенка из соседней новости все равно было бы жальче. Пожелаем удачи Дэвиду.
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