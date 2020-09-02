Проект «Синхронное плавание для детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия», который реализуется в Санкт-Петербурге, занял первое место в региональном этапе конкурса «Добровольцы России — 2020». Это уникальный проект не только для Северной столицы, но и для всей России. Он реализуется благотворительным фондом «Александра» при поддержке Фонда президентских грантов. Здесь дети от трёх до 15 лет с редким и, как считается, неизлечимым заболеванием, которые в обычной жизни практически не могут самостоятельно двигаться и всё время проводят в инвалидных колясках, занимаются синхронным плаванием. И занятия для них бесплатные.

В целом региональный этап в Санкт-Петербурге определил 16 победителей в номинациях «Помощь животным», «Вокруг меня», «Рожденные помогать», «Организатор добровольчества», «Молоды душой», «Уверенные в будущем», «Вдохновленные искусством», «Равенство возможностей», «Помощь детям», «Оберегая сердцем». Как сообщают организаторы конкурса, исполнительный директор БФ «Александра» Ирина Буякова, представив проект, заняла первое место в номинации «Рожденные помогать». «Я очень счастлива, что вошла в число победителей регионального этапа конкурса «Добровольцы России», — это означает, что наш проект достойно оценён на федеральном уровне. Информационная поддержка, которую оказывают организаторы конкурса, безусловно, помогает в развитии «Синхронного плавания для детей со СМА» и приносит важные результаты — об этом опыте узнаёт вся Россия», — говорит Ирина Буякова. История проекта началась с инициативы мамы одной подопечной фонда. Она обратилась к лечащему врачу с просьбой попробовать что-то новое и увлекательное, что будет отличаться от обычных реабилитационных мероприятий, которые пробудят у её ребёнка интерес к жизни. Так появились пилотные группы по синхронному плаванию на базе одного из петербургских реабилитационных центров.

Работая с детьми с диагнозом СМА, специалисты обратили внимание, что рутинные занятия лечебной физкультурой снижают интерес детей к жизни, которая порой сводится только к общению с докторами. А результатом первых нескольких месяцев занятий по синхронному плаванию стало резкое улучшение психологического состояния детей. Кроме того, по итогам проведения тренировок в 2018 году у 100% детей-участников был отмечен значительный прогресс в состоянии здоровья: медицинские специалисты подтвердили высокий реабилитационный эффект. В феврале 2020 года состоялись первые показательные выступления проекта «Синхронное плавание для детей со СМА». В них приняли участие пятеро подопечных фонда.

Фото: https://vk.com/bfalexandra Фото: https://vk.com/bfalexandra