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02.09.2020 12:42
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал «главного врага»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал людей оторваться от гаджетов и увидеть страну собственными глазами. Об этом он заявил в интервью РИА Новости 2 сентября.

«Наш главный враг — вот он», — сказал Шойгу и указал на лежащий на столе смартфон. Он добавил, что гаджеты для многих начали заменять реальную жизнь.

«Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть», - заявил глава Минобороны.

По словам Шойгу, из-за гаджетов людям кажется, что они живут насыщенной жизнью, но в реальности «мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и неподробно».

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Комментарии (2)

Serg_I
Он сам понял, что сказал?
Cashmare
и так пальцем тыкал, и так, но коварный враг не сдается и всё время пишет "неверный пароль"
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