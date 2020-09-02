Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал «главного врага»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал людей оторваться от гаджетов и увидеть страну собственными глазами. Об этом он заявил в интервью РИА Новости 2 сентября.



«Наш главный враг — вот он», — сказал Шойгу и указал на лежащий на столе смартфон. Он добавил, что гаджеты для многих начали заменять реальную жизнь.



«Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть», - заявил глава Минобороны.

