США испытали прототипы гиперзвуковых ракет
Американские военные отчитались об успешном испытании двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты.
«Управление перспективных исследовательских проектов США (DARPA) и министерства обороны завершили испытания двух прототипов гиперзвукового оружия, которые пройдут первые испытания в свободном полете в этом году», — сообщает 2 сентября издание Defense News.
В военном ведомстве заверили, что испытания показывают готовность американских разработок к «свободному полету». Прототипы были разработаны компаниями Lockheed Martin и Raytheon. Аппараты будут в пять раз превышать скорость звука.
«Что касается того, насколько быстро мы сможем внедрить технологию гиперзвукового оружия... я думаю, мы сможем сделать это довольно быстро», — заверил руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер.
О разработке в России новейших образцов вооружения президент Российской Федерации рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позже Путин сообщил, что предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие, но тот отказался. Американский лидер использовал закон военного времени для ускоренной разработки своих аналогов. Путин заверил, что Россия готовится к появлению у других государств гиперзвукового оружия.