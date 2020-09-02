США испытали прототипы гиперзвуковых ракет

Американские военные отчитались об успешном испытании двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты.



«Управление перспективных исследовательских проектов США (DARPA) и министерства обороны завершили испытания двух прототипов гиперзвукового оружия, которые пройдут первые испытания в свободном полете в этом году», — сообщает 2 сентября издание Defense News.



В военном ведомстве заверили, что испытания показывают готовность американских разработок к «свободному полету». Прототипы были разработаны компаниями Lockheed Martin и Raytheon. Аппараты будут в пять раз превышать скорость звука.

