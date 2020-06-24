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24.06.2020 22:37
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Для создания гиперзвукового оружия Трамп использовал закон военного времени

Для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия президент США Дональд Трамп сослался на закон военного времени. Меморандум 24 июня опубликован на сайте Белого дома.

В подписанном президентом тексте он ссылается на Закон об оборонном производстве 1950 года и отмечает, что производство гиперзвукового оружия «имеет важное значение для национальной обороны». Он добавил, что без его вмешательства «разумно и своевременно» производственные мощности предоставлены не будут.

После того как Трамп похвастался разработкой гиперзвуковых образцов вооружения и отказался от предложения российского лидера его купить, Владимир Путин заявил, что Россия может «приятно удивить» и к моменту появление у США такого оружия у страны уже будет средство борьбы с ним. Россия, по его словам, находится в «уникальном положении». https://www.fontanka.ru/2020/06/14/69313870/

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Комментарии (1)

atty
Лучше бы обнуляемый всех приятно удивил резким ростом уровня жизни, пенсий и гражданских свобод, а то сидим с голой ж...ой, в изоляции и всему миру грозим всяким контрсуперпупер.
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