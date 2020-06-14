Путин пообещал «приятно удивить» российским контр-гиперзвуком

Президент России сообщил, что наша страна готовится к появлению у других государств гиперзвукового оружия. Такими разработками накануне похвастался Трамп.



«Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», - заявил 14 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».



По его словам, Россия находится в «уникальном положении». Путин уверен, что сейчас противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто.

