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14.06.2020 13:52
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Путин пообещал «приятно удивить» российским контр-гиперзвуком

Президент России сообщил, что наша страна готовится к появлению у других государств гиперзвукового оружия. Такими разработками накануне похвастался Трамп.

«Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», - заявил 14 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Россия находится в «уникальном положении». Путин уверен, что сейчас противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в стране только разрабатываются гиперзвуковые ракеты. Ранее Путин предложил американскому коллеге купить гиперзвуковое оружие, но Трамп отказался. О разработке в России новейших образцов вооружения президент РФ рассказал в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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Комментарии (8)

Агроном аэродрома
Хотя.. Я кажется понял. Контр-гиперзвук уничтожит гиперзвук (из мультика) ещё на этапе проектирования. Как кликбейтят некоторые "я был приятно удивлен, почему я не сделал это раньше"..
Агроном аэродрома
Арматами уже удивил.
krasnonosov
Кто знает, они уже очистили акваторию Белого моря под Северодвинском от радиации после предыдущей взорвавшейся супер-ракеты от путина?
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