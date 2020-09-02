На стройплощадке жилого комплекса в Песочном насмерть разбился рабочий

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства, при которых строитель сорвался с высоты в Курортном районе Петербурга. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.



Как стало известно «Фонтанке» 2 сентября, информация о падении с высоты на улице Новостроек, 74, поступила в экстренные службы накануне около половины десятого утра. Подоспевшим на место медикам спасать было уже некого, они констатировали смерть 30-летнего гражданина Узбекистана.



По предварительной информации, он упал с шестого этажа недостроенного здания. На улице Новостроек жилой комплекс «Живи! В Курортном» из домов высотой от 8 до 9 этажей возводит компания «Реновация». Полицейские установили, что погибший имел временную регистрацию в Гатчине и работал строителем в компании, которая выступает на объекте субподрядчиком.

