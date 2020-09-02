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02.09.2020 10:30
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В офисе управляющей компании на Ждановской идут обыски. Следователи ищут следы захвата домов

Борьба за управление многоквартирными домами во Всеволожском районе Ленинградской области привлекла внимание силовиков. Обыски проходят в Мурино и в Петербурге.

Как пишет 47news, утром 2 сентября сотрудники областного Следственного комитета и «строительного» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка зашли в ремонтно-эксплуатационную организацию «Наш дом», офис которой расположен на Ждановской, 27.

Одновременно следственные действия проходят в помещениях на Охтинской аллее, 14 и 16, в Мурино. Правоохранителей привлекла попытка перехвата управлением именно этими двумя домами. По версии СК, делали это с помощью фиктивного протокола собственников, который подготовили сотрудники фирмы «Наш дом». Возбуждено уголовное дело о фальсификации единого реестра юридических лиц (статья 170.1 УК).

О захвате коммунального блока дома №16 заговорили зимой. Там стали ломаться лифты, исчезали камеры, приходили в негодность замки, а по лестницам сновали компании крепких молодых людей. Летом история повторилась с домом №14, фирма «Наш дом» начала выставлять счета жильцам.

За оба дома отвечала и, согласно заявлению комитета государственного жилищного надзора и контроля, продолжает отвечать компания «Коммуналсервис-Мурино». Её директор дошёл до арбитражного суда и призывает игнорировать квитанции оппонента.

Ремонтно-эксплуатационная организация «Наш дом» основана в апреле 2003 года. Как заявлено на сайте, сфера её деятельности распространяется также на Петроградский, Василеостровский, Центральный, Выборгский, Адмиралтейский, Калининский и Сестрорецкий районы. В обслуживании находятся 57 домов ТСЖ и пять объектов нежилой недвижимости.

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Комментарии (4)

Только всё наоборот. Коммунал-Сервис без конца подделывает подписи, а жители дома хотят ТСЖ, которое им не дают организовать КС+ГЖИ.
kоt-obormot
А командует ими уроженец Донбасса. Приехавший сюда после 2014 года. Вот и думайте - нужна подобная шелупонь в нашем городе, или нет.
Obseerv
А ещё говорят, что ЖКХ убыточная сфера...
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