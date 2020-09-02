В офисе управляющей компании на Ждановской идут обыски. Следователи ищут следы захвата домов

Одновременно следственные действия проходят в помещениях на Охтинской аллее, 14 и 16, в Мурино. Правоохранителей привлекла попытка перехвата управлением именно этими двумя домами. По версии СК, делали это с помощью фиктивного протокола собственников, который подготовили сотрудники фирмы «Наш дом». Возбуждено уголовное дело о фальсификации единого реестра юридических лиц (статья 170.1 УК).

Как пишет 47news , утром 2 сентября сотрудники областного Следственного комитета и «строительного» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка зашли в ремонтно-эксплуатационную организацию «Наш дом», офис которой расположен на Ждановской, 27.

Борьба за управление многоквартирными домами во Всеволожском районе Ленинградской области привлекла внимание силовиков. Обыски проходят в Мурино и в Петербурге.

О захвате коммунального блока дома №16 заговорили зимой. Там стали ломаться лифты, исчезали камеры, приходили в негодность замки, а по лестницам сновали компании крепких молодых людей. Летом история повторилась с домом №14, фирма «Наш дом» начала выставлять счета жильцам.

За оба дома отвечала и, согласно заявлению комитета государственного жилищного надзора и контроля, продолжает отвечать компания «Коммуналсервис-Мурино». Её директор дошёл до арбитражного суда и призывает игнорировать квитанции оппонента.

Ремонтно-эксплуатационная организация «Наш дом» основана в апреле 2003 года. Как заявлено на сайте, сфера её деятельности распространяется также на Петроградский, Василеостровский, Центральный, Выборгский, Адмиралтейский, Калининский и Сестрорецкий районы. В обслуживании находятся 57 домов ТСЖ и пять объектов нежилой недвижимости.