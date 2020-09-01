Подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали от Петербурга до Хабаровска. Биткоины они отправляли с Мойки на Украину

Как стало известно нашему изданию, 2 сентября в Октябрьском суде Петербурга будет рассматриваться ходатайство полицейского следствия об аресте Павла Корнева, подозреваемого в мошенничестве с выманиванием средств пенсионеров по телефону от имени крупных банков.

Группу подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали оперативники полицейского главка. Как минимум десятерых подозревают в выманивании денег у пожилых под видом лже-безопасников крупных банков. Офис у них был в удобном месте, рядом с криптобменником, сообщили «Фонтанке» 1 сентября в правоохранительных органах.

По данным нашего издания, за последние дни оперативниками отдела «К» полицейского главка (техническая разведка) было задержано как минимум десять человек от Хабаровска до Крыма. Мужчин и женщин подозревают в организации сети, которая системно выкачивала из пожилых людей средства под видом сотрудников банков. По всем фигурантам следствие ходатайствовало об аресте, но суд посчитал это преждевременным.



47news узнал схему, по которой они могли работать. Операторы звонили с территории Украины. На телефонах у жертв высвечивались номера с московскими префиксами «495» и «499». Разумеется, подменённые с помощью соответствующего софта. Адресата убеждали — ваши деньги под угрозой, продиктуйте данные карты и CVV код на обратной стороне карточки. После этого приходит смс, цифры из которой надо продиктовать. И прощай накопления. Все же чаще «банкиры» гнали пожилого человека в банк снимать и переводить средства на указанный «безопасный» счёт.



Суммы шли на карточки так называемых «дропов», то есть «бегунков». Уже они снимали купюры в банкоматах. В бизнес-центре «Мариинский», что на набережной Мойки, группа снимала офис. В нём был криптовалютный обменник, там и менялся кэш на биткоины. Часть уходила партнерам по промыслу на Украину. Работали, возможно, посменно, а, с учётом разлета по географии, явно и в ночь.

