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01.09.2020 21:50
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Подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали от Петербурга до Хабаровска. Биткоины они отправляли с Мойки на Украину

Группу подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали оперативники полицейского главка. Как минимум десятерых подозревают в выманивании денег у пожилых под видом лже-безопасников крупных банков. Офис у них был в удобном месте, рядом с криптобменником, сообщили «Фонтанке» 1 сентября в правоохранительных органах.

Как стало известно нашему изданию, 2 сентября в Октябрьском суде Петербурга будет рассматриваться ходатайство полицейского следствия об аресте Павла Корнева, подозреваемого в мошенничестве с выманиванием средств пенсионеров по телефону от имени крупных банков.

По данным нашего издания, за последние дни оперативниками отдела «К» полицейского главка (техническая разведка) было задержано как минимум десять человек от Хабаровска до Крыма. Мужчин и женщин подозревают в организации сети, которая системно выкачивала из пожилых людей средства под видом сотрудников банков. По всем фигурантам следствие ходатайствовало об аресте, но суд посчитал это преждевременным.

47news узнал схему, по которой они могли работать. Операторы звонили с территории Украины. На телефонах у жертв высвечивались номера с московскими префиксами «495» и «499». Разумеется, подменённые с помощью соответствующего софта. Адресата убеждали — ваши деньги под угрозой, продиктуйте данные карты и CVV код на обратной стороне карточки. После этого приходит смс, цифры из которой надо продиктовать. И прощай накопления. Все же чаще «банкиры» гнали пожилого человека в банк снимать и переводить средства на указанный «безопасный» счёт.

Суммы шли на карточки так называемых «дропов», то есть «бегунков». Уже они снимали купюры в банкоматах. В бизнес-центре «Мариинский», что на набережной Мойки, группа снимала офис. В нём был криптовалютный обменник, там и менялся кэш на биткоины. Часть уходила партнерам по промыслу на Украину. Работали, возможно, посменно, а, с учётом разлета по географии, явно и в ночь.

Напомним, что в полицию поступают десятки сообщений в день о том, что пенсионеры и не только верят голосу в телефоне, а он представляется сотрудником безопасности крупного банка, и сообщает — с вашего счёта пытаются списать средства, нужно перевести на другой, вот на этот, записывайте. Обычно беспокоит лже-Сбер, на втором месте по популярности у проходимцев, по ощущениям, Почта-банк. Иногда даже Центробанк. Подробнее читайте на 47news.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

videosokolspb
Надо бы им по десяточке дать . Никакой жалости.
Piter Russo
Звонили пару раз, рассказывали минут пять в какой опасности счет в сбербанке, и что нужно обезопасить счет и сохранить деньги, перевести на безопасный. Но после моего вопроса, а что ж мне делать то у меня карточек сбербанка нет, а деньги трехлитровой банке закатаны - нервы у звонящих не выдерживали - с руганью бросали трубку.
MikkeL
За лето трижды позвонила мадам якобы из колцентра и якобы из сбербанка с тревожной вестью о том что кто-то оперирует на моем счете и надо срочняком подтвердить важную информацию. Первый раз положила трубку второй и третий в ответ пожаловалась как она меня достала и чтоб вычеркнула мой номер из списка дозвона. Есть значит надежда что больше не позвонит...
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