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01.09.2020 20:30
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«Кидбург» идет по пути «Мариинки». Оператор парков детских развлечений просит Роспотребнадзор разрешить работу в индивидуальном порядке

Оператор детских развлекательных центров «Кидбург» («Город профессий Кидбург», «ЛабиринтУм», «Сказкин дом») обратился в Роспотребнадзор и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле с просьбой разрешить возобновить работу. Письмо (есть в распоряжении «Фонтанки») направлено 1 сентября.

Ранее Смольный разрешил возобновить деятельность паркам аттракционов и детским игровым зонам в магазинах и ресторанах. Но запрет на работу детских игровых комнат и развлекательных центров по прежнему действует — с оговоркой, если иное не разрешено Роспотребнадзором. Ранее в порядке исключений ведомство разрешало проведение футбольных матчей и фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей»

В «Кидбурге», который остается закрытым почти полгода, считают, что тоже достойны получить разрешение «в частном порядке». Взамен компания обещает соблюдать меры безопасности — обеспечивать соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями, не допускать скопления людей и дезинфицировать помещения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

165365362
К сожалению, в крупных торговых центрах тем, кому запрещено работать Смольным, открываться запрещает администрация этих торговых центров. Они стараются соблюдать все предписания в надежде на то, что наконец то администрация города увидит то, что все их наставления выполнены, и дадут добро на полное открытие ТЦ. Наивные. ТЦ со своей стороны все предписания соблюдают, а администрация все равно запреты не снимает.
Nerevar
Призываю бизнес дружно хором открываться и разворачивать деятельность невзирая ни на что. Пора игнорировать ограничения! Всех Смольный не перештрафует.
Выбор невелик: либо кануть в небытие, соблюдая запреты и ограничения, либо проигнорировать запреты и ограничения, но выжить.
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