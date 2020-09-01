«Кидбург» идет по пути «Мариинки». Оператор парков детских развлечений просит Роспотребнадзор разрешить работу в индивидуальном порядке

Оператор детских развлекательных центров «Кидбург» («Город профессий Кидбург», «ЛабиринтУм», «Сказкин дом») обратился в Роспотребнадзор и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле с просьбой разрешить возобновить работу. Письмо (есть в распоряжении «Фонтанки») направлено 1 сентября.



Ранее Смольный разрешил возобновить деятельность паркам аттракционов и детским игровым зонам в магазинах и ресторанах. Но запрет на работу детских игровых комнат и развлекательных центров по прежнему действует — с оговоркой, если иное не разрешено Роспотребнадзором. Ранее в порядке исключений ведомство разрешало проведение футбольных матчей и фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей»