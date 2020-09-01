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01.09.2020 16:19
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Суд закончил исследование доказательств по делу Ефремова. Актер самостоятельно вынес себе приговор

Пресненский суд Москвы 1 сентября завершил исследование доказательств по делу Михаила Ефремова. Как сообщает ТАСС, прения сторон назначены на 3 сентября.

На следующем заседании стороны должны обобщить доказательства, а обвинение — назвать наказание для подсудимого. После этого Ефремов сможет выступить с последним словом, а суд уйдет на вынесение приговора.

Сегодня на заседании суда актер заявил, что не узнает себя на видеозаписи с места аварии. «Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу», — сказал Ефремов. И вновь призвал сделать экспертизу пассажирской подушки безопасности. Кроме того, актер сам вынес себе приговор, выслушав требования потерпевших: «Расстрелять», — сказал Ефремов.

Также сегодня старший сын погибшего в аварии Сергея Захарова потребовал для актера 8 лет лишения свободы «без поблажек» и увеличил сумму иска к нему до 7,5 млн рублей. При этом трое из четверых потерпевших (вдова, брат и младший сын погибшего) отказались от 200 тысяч, которые в качестве поддержки перевёл актёр.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (11)

260741301
Я чёто не пойму, сначала хотели 60 лямов, потом говорили о 40, теперь уже 7,5.
Погиб человек - а они всё о бабле.
Wuhan Proletarian
Шо сыночка так мало запросил?
На 7.5 ляма даже однушки приличной в столице не прикупить, разве што упырь Малахов добавит.
199046596
Я был у Вас на представлении на Петроградке в Ленсовета, с семьей, мы были в восторге! И полный зал тоже... Так вот, этот полный зал (образно) Вас и клюет со всех сторон, публика хочет хлеба и зрелищ
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