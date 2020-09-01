Суд закончил исследование доказательств по делу Ефремова. Актер самостоятельно вынес себе приговор

Пресненский суд Москвы 1 сентября завершил исследование доказательств по делу Михаила Ефремова. Как сообщает ТАСС, прения сторон назначены на 3 сентября.



На следующем заседании стороны должны обобщить доказательства, а обвинение — назвать наказание для подсудимого. После этого Ефремов сможет выступить с последним словом, а суд уйдет на вынесение приговора.



Сегодня на заседании суда актер заявил, что не узнает себя на видеозаписи с места аварии. «Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу», — сказал Ефремов. И вновь призвал сделать экспертизу пассажирской подушки безопасности. Кроме того, актер сам вынес себе приговор, выслушав требования потерпевших: «Расстрелять», — сказал Ефремов.

