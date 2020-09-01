Минск договорился с Москвой — между странами полетят самолеты

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном снятии ограничений и возобновлении транспортного сообщения между странами. Переговоры прошли в Москве.

Об этом 1 сентября пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минтранса Белоруссии. Речь идет о возобновлении воздушного сообщения, в процессе переговоров участвовал российский Роспотребнадзор.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — сообщает министерство.