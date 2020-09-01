Минск договорился с Москвой — между странами полетят самолеты

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном снятии ограничений и возобновлении транспортного сообщения между странами. Переговоры прошли в Москве.
Об этом 1 сентября пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минтранса Белоруссии. Речь идет о возобновлении воздушного сообщения, в процессе переговоров участвовал российский Роспотребнадзор.
«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — сообщает министерство.
Никаких конкретных дат и расписания полетов пока не приводится.
Ранее страны договорились о возобновлении сообщения и через сухопутную границу. Ограничения были введены, в том числе, из-за ситуации с протестами в Белоруссии.
Митинги в Минске и других городах страны начались и не заканчиваются с 9 августа, когда Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. В его отношении были введены санкции — ему и еще 29 подчиненным запретили въезд в страны Прибалтики. Евросоюз также готовит санкции. 1 сентября в Минске проходит масштабный митинг студентов, не обходится без задержаний.