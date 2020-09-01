FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.80р87.83р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
01.09.2020 15:38
1
Печать

Минск договорился с Москвой — между странами полетят самолеты

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном снятии ограничений и возобновлении транспортного сообщения между странами. Переговоры прошли в Москве.

Об этом 1 сентября пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минтранса Белоруссии. Речь идет о возобновлении воздушного сообщения, в процессе переговоров участвовал российский Роспотребнадзор.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — сообщает министерство.

Никаких конкретных дат и расписания полетов пока не приводится.

Ранее страны договорились о возобновлении сообщения и через сухопутную границу. Ограничения были введены, в том числе, из-за ситуации с протестами в Белоруссии.

Митинги в Минске и других городах страны начались и не заканчиваются с 9 августа, когда Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. В его отношении были введены санкции — ему и еще 29 подчиненным запретили въезд в страны Прибалтики. Евросоюз также готовит санкции. 1 сентября в Минске проходит масштабный митинг студентов, не обходится без задержаний.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Ma-260802031
Как всегда - одно балабольство и никакой конкретики.
Полетят...Когда-нибудь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний