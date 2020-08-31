«Чистейший тройной аксель». Туктамышева выиграла контрольные прокаты фигуристов в Петербурге

Елизавета Туктамышева выиграла контрольные прокаты фигуристов в Петербурге. Об этом 31 августа сообщает «Спорт-Экспресс».



«Лиза четверные не прыгала, но сделала два тройных акселя на две программы — в короткой с минимальным недокрутом, в произвольной — чистейший», — сообщил корреспондент издания.



По данным спортивного портала, партнерши Туктамышевой по группе до финиша не добрались: Анастасия Гулякова снялась до начала, а у Софьи Самодуровой возникли проблемы по ходу проката произвольной программы, и она не исполнила ее до конца. Не лучше обстоят дела у Станиславы Константиновой, которая показала новые номера, но столкнулась с трудностями во время выполнения тройных прыжков, уступив менее именитым конкуренткам.

