Любитель «тихой охоты» столкнулся с миром дикой природы под Петербургом. Не поддавшись панике, он решил рассказать об этом миру и заснял случившееся с ним на камеру. Видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 31 августа.



Как следует из описания к опубликованному ролику, в минувшую пятницу петербуржец Павел отправился за грибами и ягодами к Отрадному озеру, расположенному в Приозерском районе Ленобласти. Во время лесной прогулки среди деревьев показался медведь. Вместо того, чтобы спешно ретироваться, любитель «тихой охоты» достал телефон и включил видеозапись. Ему удалось снять несколько секунд.