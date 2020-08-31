Любитель «тихой охоты» встретил медведя под Петербургом. Вместо того, чтобы броситься наутек, он достал камеру
Любитель «тихой охоты» столкнулся с миром дикой природы под Петербургом. Не поддавшись панике, он решил рассказать об этом миру и заснял случившееся с ним на камеру. Видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 31 августа.
Как следует из описания к опубликованному ролику, в минувшую пятницу петербуржец Павел отправился за грибами и ягодами к Отрадному озеру, расположенному в Приозерском районе Ленобласти. Во время лесной прогулки среди деревьев показался медведь. Вместо того, чтобы спешно ретироваться, любитель «тихой охоты» достал телефон и включил видеозапись. Ему удалось снять несколько секунд.
При просмотре за кадром также слышно «Кшшш». Возможно, таким образом обладатель камеры пытался отпугнуть дикого зверя. Судя по тому, что ролик выложен в соцсети, его автору удалось вернуться домой целым и невредимым.