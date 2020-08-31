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31.08.2020 23:25
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Любитель «тихой охоты» встретил медведя под Петербургом. Вместо того, чтобы броситься наутек, он достал камеру

Любитель «тихой охоты» столкнулся с миром дикой природы под Петербургом. Не поддавшись панике, он решил рассказать об этом миру и заснял случившееся с ним на камеру. Видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 31 августа.

Как следует из описания к опубликованному ролику, в минувшую пятницу петербуржец Павел отправился за грибами и ягодами к Отрадному озеру, расположенному в Приозерском районе Ленобласти. Во время лесной прогулки среди деревьев показался медведь. Вместо того, чтобы спешно ретироваться, любитель «тихой охоты» достал телефон и включил видеозапись. Ему удалось снять несколько секунд.

При просмотре за кадром также слышно «Кшшш». Возможно, таким образом обладатель камеры пытался отпугнуть дикого зверя. Судя по тому, что ролик выложен в соцсети, его автору удалось вернуться домой целым и невредимым.

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Комментарии (10)

Ифка
красивый какой медведь.
dddmmm
"Судя по тому, что ролик выложен в соцсети, его автору удалось вернуться домой целым и невредимым."

Не факт. Может, у него трансляция шла в реальном времени.
victor_k
Что - медведь не бросился наутёк, а достал камеру?..
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