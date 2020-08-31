В Астрахани автомобиль угодил в «черную дыру». Очевидцы запечатлели, как «Лада» уходит под асфальт
ЧП на дороге в одном из российских городов попало на видео и облетело Интернет вечером 31 августа. Автомобиль «Лада Ларгус» наполовину провалился в яму, которая внезапно появилась посреди проезжей части. Ролик, среди прочего, выложен в группе «Аварии Астрахань» во «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, как сначала машина проваливается в огромную яму капотом и застревает на уровне лобового стекла, а спустя несколько секунд после этого она уходит под землю почти наполовину. Происходящее на камеры снимают десятки прохожих и даже участников дорожного движения, которые сделали остановку ради впечатляющих кадров. Выставленный аварийный знак позволяет предположить, что водителя в тот момент в салоне автомобиля уже не было.
В комментариях к видео участники группы шутят, что машина «просто застряла в текстурах», не обошлось и без шуток об «открытии портала в ад» и «черной дыре». Некоторые порадовались и такому: «Как хорошо для администрации, что это был Ларгус, а не Тесла», — написал один из комментаторов. Очевидцы также опубликовали фотографии, на которых видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.