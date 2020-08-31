ЧП на дороге в одном из российских городов попало на видео и облетело Интернет вечером 31 августа. Автомобиль «Лада Ларгус» наполовину провалился в яму, которая внезапно появилась посреди проезжей части. Ролик, среди прочего, выложен в группе «Аварии Астрахань» во «ВКонтакте».



На опубликованных кадрах видно, как сначала машина проваливается в огромную яму капотом и застревает на уровне лобового стекла, а спустя несколько секунд после этого она уходит под землю почти наполовину. Происходящее на камеры снимают десятки прохожих и даже участников дорожного движения, которые сделали остановку ради впечатляющих кадров. Выставленный аварийный знак позволяет предположить, что водителя в тот момент в салоне автомобиля уже не было.