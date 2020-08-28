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28.08.2020 23:05
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«Царь» закрывается. Первая аутлет-деревня на финско-российской границе не перенесла пандемии

Первая финская аутлет-деревня Zsar («Царь») готовится к закрытию. Об этом 28 августа пишет Yle со ссылкой на Главное управление патентов и регистрации Финляндии (PRH).

В PRH уточнили, что торговый центр, расположенный на границе с Россией в Ваалимаа, находится в процедуре ликвидации. Zsar outlet добровольно попросил об этом. Процедура может продлиться около четырех месяцев. У ТЦ скопилось долгов на 190 тысяч евро, причем одним из кредиторов является бывший исполнительный директор компании Стивен Куннингхам, уволившийся в феврале.

ТЦ Zsar outlet, как писала «Фонтанка», начал испытывать проблемы еще до пандемии. Первой аутлет-деревне не удалось привлечь достаточного количества брендов и покупателей. В марте ТЦ закрыли из-за коронавируса. Летом он вновь открылся, однако количество посетителей составило около половины от показателей прошлого года. При этом около половины помещений пустовали и до эпидемии.

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Комментарии (2)

Djnyana
Начинаю уже переживать за.. Призму, около станции метро "Горный институт", реально могут не дождаться открытия станции, начинают исчезать более чем честные, и комфортные скидки.. Есть устойчивое ощущение, что вместо.. Героев бизнеса, там скоро появятся.. - мародёры обнищавшего населения..
260569221
Ахах))) год назад Фонтанка рапортовала о том, что там все очень дёшево....
Смешно... за сумочку какую-то выложить 500 евро....нет уж...
На Удельной куплю точно такую же за 500 рублей!

Да и... Крымнаш
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