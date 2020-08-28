«Царь» закрывается. Первая аутлет-деревня на финско-российской границе не перенесла пандемии

Первая финская аутлет-деревня Zsar («Царь») готовится к закрытию. Об этом 28 августа пишет Yle со ссылкой на Главное управление патентов и регистрации Финляндии (PRH).



В PRH уточнили, что торговый центр, расположенный на границе с Россией в Ваалимаа, находится в процедуре ликвидации. Zsar outlet добровольно попросил об этом. Процедура может продлиться около четырех месяцев. У ТЦ скопилось долгов на 190 тысяч евро, причем одним из кредиторов является бывший исполнительный директор компании Стивен Куннингхам, уволившийся в феврале.

