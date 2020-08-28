Правозащитники сообщают о задержании в Минске россиян из петербургского центра циркового искусства
В Минске, неподалеку от площади Независимости, задержали троих россиян. Об этом вечером 28 августа сообщает правозащитный центр «Весна» (на территории Белоруссии не зарегистрирован).
«Среди задержанных Сергеев Сергей, Фалин Михаил. Участники AirDance, граждане РФ, задержаны около гостиницы «Минск», - пишут правозащитники. И уточняют, что там же был задержан и продюсер центра циркового искусства AirDance Илья Кузнецов.
На сайте AirDance указано, что у него пять студий в Петербурге, а основной целью является популяризация циркового искусства в России.
На площади Независимости в центре Минска вечером 28 августа опять собрались протестующие. ОМОН задерживал в основном мужчин, женщинам в итоге дали уйти и даже пройти по проспекту Независимости.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.