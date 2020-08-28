Правозащитники сообщают о задержании в Минске россиян из петербургского центра циркового искусства

В Минске, неподалеку от площади Независимости, задержали троих россиян. Об этом вечером 28 августа сообщает правозащитный центр «Весна» (на территории Белоруссии не зарегистрирован).



«Среди задержанных Сергеев Сергей, Фалин Михаил. Участники AirDance, граждане РФ, задержаны около гостиницы «Минск», - пишут правозащитники. И уточняют, что там же был задержан и продюсер центра циркового искусства AirDance Илья Кузнецов.



На сайте AirDance указано, что у него пять студий в Петербурге, а основной целью является популяризация циркового искусства в России.

