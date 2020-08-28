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28.08.2020 20:50
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На площади Независимости в Минске женщины выстроились в цепь солидарности. ОМОН не остался равнодушным

В столице Белоруссии продолжаются акции несогласных с итогами президентских выборов. На площади Независимости танцуют и митингуют, милиция окружает женщин и задерживает мужчин.

Фото: nexta_live

Как сообщают «МБХ Медиа», вечером 28 августа на площади Независимости к фонтану вышли около сотни женщин. С песнями и танцами в том числе под советскую музыку они выстроились в цепь солидарности и почти сразу оказались в кольце силовиков, пишет портал Tut.by.

По информации ТАСС, милиция после просьб разойтись перешла к задержаниям. По наблюдениям корреспондента, в автозаки провожали исключительно мужчин, силу стражи порядка не применяли. Накануне ОМОН разгонял очередной митинг — в автозак вместе с протестующими отправляли журналистов.

В телеграм-каналах добавляют, что женская цепь солидарности вскоре распалась, протестующие беспрепятственно покинули площадь и двинулись колонной по проспекту Независимости.

Фото: nexta_live

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (5)

257273221
Братья Белорусы,я живу в Санкт Петербурге,родился в Ленинграде. Русский.Украинцы это тоже - Я. Перестаньте бузить. Вы требуете не то,что хочет наш народ. Не в человеке у власти который дело и проблемы. Дело в системе. Лукашенко еще молодец. А в пример Вам Зеленский, он обещал и не смог остановить войну в Донбассе. Не в нем дело! Зеленский не может ее остановить! Он искренне хочет,это сделать,но не может. Уничтожите Лукашенко, придет другая система.Она и Вас подавит. Мы слабы,так как не вместе.Это благодаря капиталу,нас рвут на части. Мы победили в Великую Отечественную войну только потому что были вместе. Украину уже оторвали от нас, русских. Дробят нас теперь и на территории Белоруссии. Батьку нужно ставить во главе союзного объединения России и Белоруссии. Жаль,он уже не молод. Вы найдите себе приемника Лукашенко с ЕГО политикой.
OldObyvatel
Мужиков винтят для отправки на польско-литовский фронт?
Там уже 18 самолетов НАТО с ядерными бомбами для таракана.
lamer
Для двухмиллионного Минска как-то жидковато протестное движение. Что, кстати, косвенно подтверждает процентное соотношение при голосовании. Ну и 20 на 80 - прям как по методу Парето. Не сработает буржуйская теория в этой "гЭволюции".
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