На площади Независимости в Минске женщины выстроились в цепь солидарности. ОМОН не остался равнодушным
В столице Белоруссии продолжаются акции несогласных с итогами президентских выборов. На площади Независимости танцуют и митингуют, милиция окружает женщин и задерживает мужчин.
Как сообщают «МБХ Медиа», вечером 28 августа на площади Независимости к фонтану вышли около сотни женщин. С песнями и танцами в том числе под советскую музыку они выстроились в цепь солидарности и почти сразу оказались в кольце силовиков, пишет портал Tut.by.
Шествие девушек по проспекту Независимости. pic.twitter.com/1sUbGWTcA6— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 28, 2020
По информации ТАСС, милиция после просьб разойтись перешла к задержаниям. По наблюдениям корреспондента, в автозаки провожали исключительно мужчин, силу стражи порядка не применяли. Накануне ОМОН разгонял очередной митинг — в автозак вместе с протестующими отправляли журналистов.
В телеграм-каналах добавляют, что женская цепь солидарности вскоре распалась, протестующие беспрепятственно покинули площадь и двинулись колонной по проспекту Независимости.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сперва были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.