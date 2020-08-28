257273221 28 Авг 2020 в 21:45 28 Авг 2020 в 21:45

Братья Белорусы,я живу в Санкт Петербурге,родился в Ленинграде. Русский.Украинцы это тоже - Я. Перестаньте бузить. Вы требуете не то,что хочет наш народ. Не в человеке у власти который дело и проблемы. Дело в системе. Лукашенко еще молодец. А в пример Вам Зеленский, он обещал и не смог остановить войну в Донбассе. Не в нем дело! Зеленский не может ее остановить! Он искренне хочет,это сделать,но не может. Уничтожите Лукашенко, придет другая система.Она и Вас подавит. Мы слабы,так как не вместе.Это благодаря капиталу,нас рвут на части. Мы победили в Великую Отечественную войну только потому что были вместе. Украину уже оторвали от нас, русских. Дробят нас теперь и на территории Белоруссии. Батьку нужно ставить во главе союзного объединения России и Белоруссии. Жаль,он уже не молод. Вы найдите себе приемника Лукашенко с ЕГО политикой.