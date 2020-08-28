СКА проиграл домашний турнир. Чемпионом стал «Авангард»

Поражением завершился для хоккейного клуба СКА финал домашнего турнира им. Н.Г. Пучкова в пятницу, 28 августа. Петербуржцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
Единственный гол у СКА забил Василий Токранов на 37-й минуте. У омичей отличились Корбен Найт (3 минута), Кирилл Семенов (42) и Павел Дедунов (47).
Третье место на турнире заняло нижегородское «Торпедо».
Первый матч нового сезона СКА проведет 4 сентября в Нижнекамске против «Нефтехимика».
Предсезонный хоккейный турнир имени Н. Г. Пучкова проводится с 2007 года. С 2009-го по 2013-й соревнования не проводились, однако летом 2014 года по инициативе ХК СКА турнир был возрождён. Николай Пучков — знаменитый советский форвард. 9 лет отыграл за ЦСКА, а закончил игровую карьеру в Ленинграде. В составе Сборной СССР он выиграл Олимпиаду, дважды становился чемпионом мира, четырежды – серебряным призёром и один раз – бронзовым. В качестве главного тренера работал в СКА почти 20 сезонов. При нём ленинградские армейцы в 1971 году завоевали первую бронзу чемпионата СССР, дважды стали финалистами Кубка СССР и дважды выиграли Кубок Шпенглера.