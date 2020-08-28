На Дунайской минивэн влетел под фуру. Спасатели вырезают из автомобиля погибших в форме
Авария с участием легковых автомобилей и фуры произошла в Московском районе Петербурга вечером 28 августа. Погибли два человека.
Последствия аварии на Дунайском проспекте, 28, в начале девятого вечера показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля, сильнее всего пострадал минивэн, который почти въехал под грузовик.
Как сообщил «Фонтанке» собеседник в экстренных службах, погибли двое мужчин. Их ещё не извлекли из салона. Не исключено, что они имеют отношение к правоохранительным органам: один одет в военную форму, второй, предположительно, в полицейской.
В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили информацию о погибших. В отдел пропаганды УГИБДД подробности об аварии пока не поступили.