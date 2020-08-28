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28.08.2020 20:07
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Комендантский час из-за коронавируса введён в Гаване. Мэр винит недисциплинированных граждан

Столица Кубы прибегла к крайним мерам для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает 28 августа Минздрав, в Гаване вводится комендантский час.

«Передвижение граждан и транспортных средств запрещено с 19:00 до 5:00 следующего дня», — заявил мэр города Рейнальдо Гарсиа Сапата.

Между провинциями страны запретят передвигаться, въезд и выезд в Гавану ограничат. Магазинам разрешат работать с 9:00 до 16:00, а в воскресенье — с 9:00 до 13:00. Пришлось ввести и штрафы для нарушителей карантинных мер — 2 тыс. кубинских песо (около 80 долларов).

В июле Гавана перешла к первой фазе снятия ограничений в связи с COVID-19. Однако несоблюдение мер и отсутствие дисциплины у некоторых людей и учреждений привели к всплеску заболевания, пояснил мэр.

По данным минздрава Кубы на 26 августа, в стране диагностировано 3806 случаев коронавируса COVID-19, 92 закончились смертью.

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Комментарии (1)

Алексей Сеньчук
И тут обман. Выложите медицинские карты заболевших ( именно количество заболевших которые в медцентрах), тогда можно будет говорить о статистике. А так, СМИ могут всё что угодно написать.
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