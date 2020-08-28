Двух латиноамерикацев заподозрили в стремлении тайно пробраться в Эстонию из Ивангорода. Иностранцы отделались символическим штрафом
Двух иностранных граждан пограничники задержали вблизи Ивангорода. Как утверждает Погрануправление ФСБ по Санкт-Петербургу и области, молодые мужчина и женщина готовились к прорыву границы.
В сообщении ведомства от 28 августа говорится, что латиноамериканская пара 1995 и 1996 г.р. приехала в пограничную зону без разрешающих документов. Ивангород интересовал их как туристический объект, уверяли задержанные, но силовики им не поверили.
«В действиях лиц усматривались признаки подготовки к нарушению государственной границы Российской Федерации», — заявили в ПУ ФСБ, однако какие именно — не уточнили. Как и страну, из которой пара прибыла. Инцидент произошёл 25 августа.
Латиноамериканцам по ст. 18.2 КоАП РФ выписали штраф. По закону нарушение пограничного режима влечёт за собой предупреждение или денежное взыскание в размере от пятисот до одной тысячи рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Всего с начала 2020 года сотрудники Пограничного управления выявили более 3 300 нарушителей пограничного режима, среди которых более 3 000 — граждане иностранных государств.