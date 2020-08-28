На Шпицбергене белый медведь убил голландца

Белый медведь напал на кемпинг Лонгйирбуэн 28 августа на архипелаге Шпицберген и убил 38-летнего голландца, прежде чем животное застрелили, сообщает агентство АР со ссылкой на власти арктической территории.

По словам заместителя губернатора Соэльви Эльведаха, Йохан Якобус Котте находился в своей палатке, когда на нее напал убивший его медведь. Как сообщает газета Svalbardposten, голландец был сотрудником кемпинга, где произошло нападение.

Пострадавший был доставлен в больницу в Лонгйире, где врачам оставалось только констатировать его смерть.