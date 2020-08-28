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28.08.2020 19:22
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На Шпицбергене белый медведь убил голландца

Белый медведь напал на кемпинг Лонгйирбуэн 28 августа на архипелаге Шпицберген и убил 38-летнего голландца, прежде чем животное застрелили, сообщает агентство АР со ссылкой на власти арктической территории.

По словам заместителя губернатора Соэльви Эльведаха, Йохан Якобус Котте находился в своей палатке, когда на нее напал убивший его медведь. Как сообщает газета Svalbardposten, голландец был сотрудником кемпинга, где произошло нападение.

Пострадавший был доставлен в больницу в Лонгйире, где врачам оставалось только констатировать его смерть.

Лонгйир — главное поселение в арктическом архипелаге Шпицберген, который находится более чем в 800 км (500 миль) к северу от материковой части Норвегии. На территории Шпицбергена остаются и российские поселения.

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Комментарии (8)

260650801
"Йохан Якобус Котте находился в своей палатке, когда на нее напал убивший его медведь"

В Таджикистане, что-ли редакторов нанимаете?
тат2007amg
Мишкам надо организовать движение WBLM..
Maria Usenko
А с какого перепуга убили медведя? По законодательству РФ, к примеру, это уголовное преступление. Медведь на своей земле, и если вы такие идиоты, что не знаете, что он у себя дома, а вы там гости, то и поделом вам
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