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28.08.2020 18:27
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Месси переходит в «Манчестер Сити». Так сказал его отец

Нападающий Лионель Месси, решивший покинуть футбольный клуб «Барселона», определился с новой командой. Как сообщает в пятницу, 28 августа, французское издание L'Equipe со ссылкой на отца футболиста Хорхе Месси, его сын принял предложение «Манчестер Сити».

Руководство французского клуба ПСЖ, которое также вело переговоры с игроком, уже уведомили, что решение с переездом в Англию — окончательное.

Решение покинуть «Барселону» Месси принял после разгромного поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.

Лионель Месси провел всю свою взрослую карьеру в «Барселоне». Начиная с 2003 года он сыграл за каталонскую команду 485 матчей, в которых забил 444 мяча. Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).

Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире. Он получает 86,9 миллиона евро в год.

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Комментарии (2)

sektor7
Успехов тебе в новой команде. Без травм!
Опровергни скептиков, включая меня, что Месси игрок одной только команды.
Роман Федосов
Жаль, что не в ротор
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