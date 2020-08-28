Месси переходит в «Манчестер Сити». Так сказал его отец

Нападающий Лионель Месси, решивший покинуть футбольный клуб «Барселона», определился с новой командой. Как сообщает в пятницу, 28 августа, французское издание L'Equipe со ссылкой на отца футболиста Хорхе Месси, его сын принял предложение «Манчестер Сити».

Руководство французского клуба ПСЖ, которое также вело переговоры с игроком, уже уведомили, что решение с переездом в Англию — окончательное.

Решение покинуть «Барселону» Месси принял после разгромного поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.