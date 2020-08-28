Месси переходит в «Манчестер Сити». Так сказал его отец

Нападающий Лионель Месси, решивший покинуть футбольный клуб «Барселона», определился с новой командой. Как сообщает в пятницу, 28 августа, французское издание L'Equipe со ссылкой на отца футболиста Хорхе Месси, его сын принял предложение «Манчестер Сити».
Руководство французского клуба ПСЖ, которое также вело переговоры с игроком, уже уведомили, что решение с переездом в Англию — окончательное.
Решение покинуть «Барселону» Месси принял после разгромного поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8.
Лионель Месси провел всю свою взрослую карьеру в «Барселоне». Начиная с 2003 года он сыграл за каталонскую команду 485 матчей, в которых забил 444 мяча. Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15).
Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире. Он получает 86,9 миллиона евро в год.