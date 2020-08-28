ГИБДД: В аварии на Левашовском ровно 10 участников, троллейбус шёл пустой
В массовом ДТП на Левашовском проспекте 28 августа участвовали ровно десять транспортных средств. Официальную информацию сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла около 13:15 у дома 4 по Плуталовой улице. «В данном ДТП пострадавших нет, в троллейбусе находились только водитель и кондуктор», — отмечают в ГИБДД.
По словам очевидцев в «ДТП и ЧП», на нерегулируемом перекрёстке водитель «Хёндэ Соляриса», выезжавший под знак «уступи дорогу», ударил троллейбус и сместил его на встречную полосу. А там тяжёлый электротранспорт уплотнил тесно припаркованные легковушки и задел, как говорят, ещё одну машину, выезжавшую с Плуталовой.