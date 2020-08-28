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28.08.2020 17:19
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ГИБДД: В аварии на Левашовском ровно 10 участников, троллейбус шёл пустой

В массовом ДТП на Левашовском проспекте 28 августа участвовали ровно десять транспортных средств. Официальную информацию сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около 13:15 у дома 4 по Плуталовой улице. «В данном ДТП пострадавших нет, в троллейбусе находились только водитель и кондуктор», — отмечают в ГИБДД.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По словам очевидцев в «ДТП и ЧП», на нерегулируемом перекрёстке водитель «Хёндэ Соляриса», выезжавший под знак «уступи дорогу», ударил троллейбус и сместил его на встречную полосу. А там тяжёлый электротранспорт уплотнил тесно припаркованные легковушки и задел, как говорят, ещё одну машину, выезжавшую с Плуталовой.

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Комментарии (1)

Superelk
Уважаемая Фонтанка, проверяйте комменты, а уж потом изменяйте текст статьи. На Петроградке "улица Плуталова", а не Плуталовая и, стало быть, машина выезжала с Плуталова. Данное название не склоняется. Там же целый район таких улиц и все они не склоняются: Подрезова, Подковырова...
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