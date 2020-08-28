Гибель метростроевца на станции «Горный институт» связали с устаревшим оборудованием. Прокуратура закончила проверку июньского несчастного случая
Несчастный случай 8 июня на строящейся станции «Горный институт» произошел из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности. Тогда один рабочий погиб, второй попал в больницу.
Как сообщает прокуратура Петербурга 28 августа, по материалам проверки ведомства возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Установлено, что несчастный случай на строительном объекте на Большом проспекте Васильевского острова г. Санкт-Петербурга произошел из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности, в связи с незаконным использованием технического устройства с истекшим сроком эксплуатации», — говорится в сообщении.
В «Метрострое» пояснили, что подъемное оборудование опустили в шахту, чтобы определить, можно ли его использовать на работах ГСУ ОАО «Метрострой», и проверку оно не прошло. «К моменту происшествия несчастного случая оно было подготовлено к выдаче из шахты, так как было установлено, что по своим характеристикам (прежде всего — по габаритным размерам) оно не подходит к применению в подземных условиях и не обладает набором документов, требуемых правилами промышленной безопасности, в частности — был просрочен паспорт оборудования, — сообщили на предприятии. — Тем не менее работниками ГСУ вышка была использована самовольно и с нарушением техники безопасности, в том числе она не была закреплена должным образом».
По данным «Фонтанки», речь идет о том, что вместо лесов, установленных на ровную поверхность, использовался ножничный подъемник, установленный на тюбинговозку.
Напомним, 8 июня на шахте № 572 опрокинулась люлька. Погиб рабочий 1966 года рождения, еще один метростроевец попал в больницу.