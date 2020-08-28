Гибель метростроевца на станции «Горный институт» связали с устаревшим оборудованием. Прокуратура закончила проверку июньского несчастного случая

Несчастный случай 8 июня на строящейся станции «Горный институт» произошел из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности. Тогда один рабочий погиб, второй попал в больницу.



Как сообщает прокуратура Петербурга 28 августа, по материалам проверки ведомства возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



«Установлено, что несчастный случай на строительном объекте на Большом проспекте Васильевского острова г. Санкт-Петербурга произошел из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности, в связи с незаконным использованием технического устройства с истекшим сроком эксплуатации», — говорится в сообщении.

