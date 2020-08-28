В Александринский театр завозят маски для зрителей. Он откроется для публики 2 сентября

Корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем того, как в Александринский театр завозят автомат по продаже средств индивидуальной защиты. Точно такие же раньше стояли в метрополитене.

Фото: Илья Казаков

Первый спектакль со зрителями пройдет на исторической сцене 2 сентября. Это будет постановка Теодора Терзопулоса «Маузер». Премьера спектакля состоялась весной во время пандемии онлайн — теперь его можно будет посмотреть вживую.

О готовности открыть Александринский в эту дату художественный руководитель театра Валерий Фокин говорил еще на сборе труппы 1 августа. В те же сроки планировали открыться и другие петербургские театры — однако им этого сделать не разрешил Смольный, не внеся соответствующих изменений в 121-е постановление. Также без возможности работать остались петербургские кинотеатры, что вызвало их протест. Как пояснили корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе Александринского, театр обращался за разрешением в Роспотребнадзор самостоятельно.

«Роспотребнадзор по обращению театра согласовал возможность осуществления репетиций и показов спектаклей при условии соблюдения санитарных требований и принятия стандарта безопасной деятельности. Все необходимые условия соблюдены», — подтвердил готовность к открытию Александринский в соцсетях.

В сентябрьской афише театра — спектакли «Сирано де Бержерак» и «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», «Маскарад. Воспоминания будущего» и «Солнечная линия», «Вертинский. Русский Пьеро» и «Маяковский. Баня», «Ворон» и «Блаженная Ксения. История любви», «Рождение Сталина» и «Какая грусть, конец аллеи». В первый же месяц спектакли пройдут и на основной, и на новой сцене, а также онлайн — в рамках программы «Другая сцена». Продажи билетов стартовали в середине августа.

До сих пор в Петербурге в условиях пандемии принимал зрителей только один театр — Мариинский, его открытие в июне было согласовано Валерием Гергиевым напрямую с президентом Владимиром Путиным, о чем дирижер рассказывал сам.

«Фонтанка.ру»

