Горы из трав и поле подсолнухов. Посмотрите, как на площади Островского создают декорации из тысяч растений для «Фестиваля цветов»

Монтаж цветочных платформ и украшение карет и машин к «Параду цветов» идут полным ходом на площади Островского 28 августа. На каждой из шести площадок около Российской национальной библиотеки команды флористов возводят мини-декорации и по-своему обыгрывают тему «Путешествие по миру».

Под капот старенькой «Волги» протягивают верёвки, чтобы позже с их помощью закрепить блоки специальной флористической губки — в ней срезанные цветы простоят два, а то и три дня.

«В этом году нам повезло: дождь для цветов значительно лучше, чем солнце. Почти все растения приехали из Голландии, есть только два местных поставщика: один привёз нам седумы [суккуленты — прим. ред.], а другой — розы из Подмосковья. Так как цветы всё-таки дорогие, мы их миксуем с горшечными растениями, которые дольше живут», — поделился с «Фонтанкой» один из организаторов фестиваля, флорист Александр Бермяков.



В прошлом сезоне в жару участникам приходилось поливать растения из шлангов каждые несколько часов.

Все передвижные площадки в этом году посвящены разным городам и странам: они обыгрывают темы «Кавказ», «Восток», «Крым», «Ялта», «Сказки» и «Игрушки».

Фигуры лошади и петуха в стиле дымковских игрушек на одной из платформ установила команда Романа Штенгауэра из Новосибирска. Украшать пространство вокруг фигур решили яркими цветами, используя «узоры, народные мотивы и лёгкий примитивизм». На каркасе закрепили десятки подсолнухов, по другую сторону платформы выстроили колонну из растений с цветами преимущественно фиолетовых оттенков — орхидей и антуриумов. На каждый стебель надели герметичную колбу с водой — так цветы не завянут до конца фестиваля. По словам участников, правильно закрепить растения — одна из главных задач: хотя платформы во время «Парада цветов» 29 августа и будут двигаться по Невскому проспекту довольно медленно, их всё-таки может потряхивать. Каждый элемент флористы вручную закрепляют проволокой, клейкой лентой или шурупами.



По условиям конкурса, всем участникам нужно украсить не только передвижную площадку, но также костюм, шляпку и зонтик для своей модели, которая во время карнавала будет танцевать на платформе и демонстрировать цветочный наряд.

«Это фестиваль, всё должно быть ярко и красочно. Наша модель — гимнастка, сейчас мы ей делаем платье — это самое сложное, ведь оно должно быть удобным, чтобы артистка могла двигаться. Решили делать костюм по мотивам бело-голубой гжели — как раз фигура лошадки у нас с голубыми элементами», — поделилась с «Фонтанкой» участница команды «Игрушки» Мария Гапанёнок.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Помимо популярных роз, гербер и хризантем в палатках, где работают участники, можно увидеть десятки более редких растений. Рядом с орхидеями в коробках стоят национальные цветы Зимбабве — глориозы, тут же — пучки анигозантоса, который также называют «лапками кенгуру». «Есть такое выражение, что флористика — это импульсная роскошь», — говорит участница фестиваля флорист Вера Глущенко. Только для одной тематической площадки растений нужно несколько тысяч.

