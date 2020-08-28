Еде запрет, деньгам — привет! Минтранс хочет разрешить перевоз «санкционки» через морские порты

«Указанные изменения будут способствовать увеличению объема перевозок транзитом через территорию РФ, идущих ‎в обход ее территории, в том числе по маршруту deep sea, — говорится в пояснительной записке к проекту. — Общий объем таких перевозок доходит до 95 тысяч в год. Изменения будут способствовать привлечению в Российскую Федерацию от 10 до 15% от общего объема таких перевозок».

Минтранс предложил расширить перечень пунктов пропуска санкционных продуктов для транзита через Россию и включить в него Большой порт Санкт-Петербург, порты Восточный и Владивосток. Это следует из проекта постановления правительства , опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов 26 августа.

Сейчас провести запрещенные продукты и так уже можно через 10 железнодорожных и 20 автомобильных пунктов при условии использования электронных навигационных пломб. По планам Минтранса, ввоз санкционных продуктов через порты позволит создать новый транзитный коридор мультимодальных поставок продовольствия из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Он заменит неудобный, длинный и проходящий вне России маршрут через Суэцкий канал», — говорится в записке.

Кроме того, в ведомстве считают, что открытие трех портов приведет к появлению новых транзитных направлений — из Петербурга в Казахстан, из США в Монголию и страны Центральной Азии (через порт Владивосток) и увеличит количество перевозок санкционки до 10 тыс. единиц в год.

За первый квартал 2020 года грузооборот порта Санкт-Петербург составил около 20 млн тонн. Всего в 2019 году через него было перевезено около 60 млн тонн.

Как ранее писала «Фонтанка», продовольственное эмбарго было введено в России в 2014 году. Президент Владимир Путин подписал указ, которым ограничил ввоз широкого перечня продовольствия из стран ЕС и США в ответ на санкции. Под запрет тогда попали, в частности, поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов. В 2015-м контрсанкции были расширены и распространились, в том числе, на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 года — на Украину. В этом году срок действия продэмбарго был продлен в очередной раз до конца 2020 года.