В Петербурге и Ленобласти сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли и уничтожили более 115 кг санкционной продукции. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Запрещенные к ввозу товары обнаружили в трех торговых точках в Красносельском и Петроградском районах города, а также в Киришском районе области.
В печь отправились около 77 кг сыра из Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, почти 20 кг масла из Финляндии и Эстонии, более 28,5 кг мясной продукции из Испании, Италии, Литвы и Эстонии.
Всю конфискованную санкционку сожгли, а процесс засняли на видео.
Россельхознадзор
Продуктовое эмбарго введено указом президента России Владимира Путина в ответ на экономические санкции Евросоюза. В августе 2014 года он подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.