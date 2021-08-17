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Печать

В Петербурге отправили в печь более 115 кг санкционки. Горящие сыр и колбасу сняли на видео

Более 115 кг запрещенной к ввозу продукции сожгли в Петербурге

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В Петербурге и Ленобласти сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли и уничтожили более 115 кг санкционной продукции. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрещенные к ввозу товары обнаружили в трех торговых точках в Красносельском и Петроградском районах города, а также в Киришском районе области.

В печь отправились около 77 кг сыра из Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, почти 20 кг масла из Финляндии и Эстонии, более 28,5 кг мясной продукции из Испании, Италии, Литвы и Эстонии.

Всю конфискованную санкционку сожгли, а процесс засняли на видео.

Россельхознадзор

Продуктовое эмбарго введено указом президента России Владимира Путина в ответ на экономические санкции Евросоюза. В августе 2014 года он подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.

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Комментарии (31)

Ruth D. Armstead
115 кг сожгли? Гы гы... Все что на видео (3кг) - вот это и сожгли, остальное себе забрали, блюдители законов, твою....
До такого ублюдства докатиться... Думал, ну все, дно , ниже некуда.
А каждый день снизу стучат и стучат.
karbofos
Молодцы, таможенники!

А в другие смены на таможне они же машины с сыром пропускают, только за 700 долларов каждую.

Которые приходится оплачивать из своего кармана, чтобы поесть нормальный сыр, а не слизь из непонятно чего.
AlexZZZ
"Умом Россию не понять"...
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