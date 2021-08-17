В Петербурге и Ленобласти сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли и уничтожили более 115 кг санкционной продукции. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ведомства.



Запрещенные к ввозу товары обнаружили в трех торговых точках в Красносельском и Петроградском районах города, а также в Киришском районе области.



В печь отправились около 77 кг сыра из Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, почти 20 кг масла из Финляндии и Эстонии, более 28,5 кг мясной продукции из Испании, Италии, Литвы и Эстонии.

