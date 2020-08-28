Заработок на инопланетянине и насекомых вызвал вопросы у петербургских аниматоров. «Мельница» подала в суд на одессита

Петербургская студия анимационного кино «Мельница» подала в суд на одесского предпринимателя Александра Диденко за нарушение авторских прав. Бизнесмен продавал цветной картон с изображением героев мультфильма «Лунтик и его друзья» без согласия создателей.



Как отмечает «Украинская служба информации» со ссылкой на судебный реестр, студия требует взыскать с бизнесмена 93 тысячи гривен — около 254,8 тысячи рублей. Иск был зарегистрирован 25 августа.



Оперативно получить комментарий у представителей петербургской анимационной компании «Фонтанке» не удалось.

