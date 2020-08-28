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28.08.2020 12:15
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Заработок на инопланетянине и насекомых вызвал вопросы у петербургских аниматоров. «Мельница» подала в суд на одессита

Петербургская студия анимационного кино «Мельница» подала в суд на одесского предпринимателя Александра Диденко за нарушение авторских прав. Бизнесмен продавал цветной картон с изображением героев мультфильма «Лунтик и его друзья» без согласия создателей.

Как отмечает «Украинская служба информации» со ссылкой на судебный реестр, студия требует взыскать с бизнесмена 93 тысячи гривен — около 254,8 тысячи рублей. Иск был зарегистрирован 25 августа.

Оперативно получить комментарий у представителей петербургской анимационной компании «Фонтанке» не удалось.

«Мельница» тщательно следит за соблюдением авторских прав. Осенью 2019 года студия подала иск к аниматору Ирине Мейстер за то, что она использовала ростовую куклу в виде этого же фиолетового персонажа, по сценарию мультфильма, упавшего на Землю с Луны и получившего имя Лунтик. Этого героя, чьими друзьями, согласно истории, стали кузнечик, пчеленок и другие насекомые, можно было «пригласить» на детский праздник за 2800 рублей. «Мельница» потребовала 10 тысяч рублей компенсации.

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