Минобороны Белоруссии начало учения на Гродненском направлении после заявления Лукашенко, что Польша эту область не получит
Министерство обороны Белоруссии 28 августа заявило, что начало проводить на Гродненском направлении комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.
В регион переброшены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Параллельно с ними в Гродно прибыла 11-я отдельная механизированная бригада, в задачу которой поставили ведение разведки.
Огневая подготовка пройдет на полигоне «Обуз-Лесновский», а учение по боевой стрельбе — на полигоне «Борисовский».
Также, по заявлению Минобороны, ВВС страны занимается охраной госграницы на самолетах Як-130 116-й штурмовой авиационной базы.
Учения начались после того, как накануне президент страны Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет присвоить себе Гродненскую область. После чего в МИД Польши вызвали посла Белоруссии.