Минобороны Белоруссии начало учения на Гродненском направлении после заявления Лукашенко, что Польша эту область не получит

Министерство обороны Белоруссии 28 августа заявило, что начало проводить на Гродненском направлении комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.



В регион переброшены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Параллельно с ними в Гродно прибыла 11-я отдельная механизированная бригада, в задачу которой поставили ведение разведки.

