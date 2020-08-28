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28.08.2020 07:45
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В Забайкалье возбудили уголовное дело против юноши, прикурившего от свечи в храме

В Забайкалье возбудили уголовное дело против юноши, который закурил сигарету в храме. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета 28 августа.

По данным ведомства, жителя Читы 2002 года рождения подозревают в оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ). По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажжённую свечу, стоящую на алтаре. Свои действия молодой человек заснял на видео, а затем опубликовал в соцсетях.

На видеозапись в июле обратил внимание портал «Чита.ру». На кадрах юноши стоят перед входом в храм, после чего снимающий спрашивает молодого человека в кадре, что он собирается сделать.Тот отвечает, что намерен прикурить от свечи. После этого оба заходят внутрь, где участник видео крестится и нагибается с сигаретой к свече.

В Читинской епархии выразили сочувствие юношам и заявили о готовности к личной встрече и «искреннему разговору».

Санкция статьи 148 УК РФ предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года.

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