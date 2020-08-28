В Забайкалье возбудили уголовное дело против юноши, прикурившего от свечи в храме

В Забайкалье возбудили уголовное дело против юноши, который закурил сигарету в храме. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета 28 августа.



По данным ведомства, жителя Читы 2002 года рождения подозревают в оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ). По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажжённую свечу, стоящую на алтаре. Свои действия молодой человек заснял на видео, а затем опубликовал в соцсетях.

